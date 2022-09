I slutet av augusti tillkännagav de ukrainska styrkorna i södra Ukraina att den, sedan lång tid tillbaka, väntade motoffensiven i Cherson hade inletts.

Men tecknen på någon större operation uteblev. Några mindre samhällen återtogs, inte ett dåligt resultat, men inte någon egentlig skillnad mot de framgångar som de ukrainska styrkorna hade nått i Cherson under sommaren.

Trots detta fick motoffensiven stor plats i internationell media. Nu säger Taras Berezovets, pressansvarig för de ukrainska specialstyrkorna, att allt var en stor desinformationskampanj i syfte att distrahera de ryska styrkorna.

– Ryssland trodde att motoffensiven skulle komma i söder och flyttade sin utrustning och sina soldater till den södra fronten, bland annat från Charkiv, säger Berezovets till The Guardian.

– Samtidigt fick våra killar i Charkiv de bästa, västerländska vapnen. Sedan, i stället för i söder, inleddes offensiven där Ryssland minst anade det.

Rensade Charkiv på kollaboratörer

En annan del av planen gick ut på att eliminera pro-ryska informatörer i de delar av Charkiv som kontrollerades av Ukraina, för att förhindra dem att lämna ut information om de ukrainska förberedelserna, uppger en militärkälla för tidningen.

– Det fanns nästan ingen kollaboratör kvar. Det var främst civila ukrainare, men även ryska agenter som arbetade undercover som ukrainare. Ryssarna hade ingen aning om vad som pågick, säger källan.

Under motoffensiven beräknas Ukraina ha återtagit mer än en tredjedel av det område Ryssland ockuperade i Charkiv på bara tre dagar. På fredagen hävdade president Volodymyr Zelenskyj att över 30 samhällen hade återerövrats och under lördagen har utvecklingen bara fortsatt, då ukrainska styrkor gick in i viktiga Izium, Kupjansk och Balaklija. Izium, med sitt läge på gränsen mellan Charkiv och Donetsk, har de ryska styrkorna använt som utgångspunkt för attacker i båda regionerna, samtidigt som Kupjansk har använts som ett försörjningsnav för styrkorna.

Ryska försvarsdepartementet har bekräftat den ryska reträtten från Izium och Balaklija, men hävdar att det bara handlar om en omgruppering för att stärka trupperna i Donetsk – något som överstelöjtnant Joakim Paasikivi kallar för en ren lögn.

– De försöker ljuga sig ur en pinsam situation, säger han till SVT Nyheter.

