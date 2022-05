Nancy Cramton Brophy, 71, har skrivit noveller som The wrong lover och The wrong husband.

Men framför allt skrev hon uppsatsen How to murder your husband 2011 där hon avhandlade olika metoder för att döda en oönskad partner – och dessutom komma undan med det.

Och nu har hon gjort precis det – mördat sin make.

Det var den 2 juni 2018 som Nancy Cramton Brophy sköt ihjäl sin make när han befann sig i köket på sitt arbete, i Portland i delstaten Orgeon, där han utbildade i matlagning.

Maken hittades död i sitt klassrum när hans elever kom till klassrummet.

Mordet förblev ett mysterium, och ingen misstänkt fanns, fram till dess att Nancy Cramton Brophy till slut senare greps av polis.

Nu har hustrun, mot sitt nekande, dömts för mordet och riskerar livstids fängelse, rapporterar nyhetsbyrån AP.

Hustruns förklaring

AP skriver att Nancy Cramton Brophy såg likgiltig ut när domen kom.

Enligt åklagaren har Nancy Cramton Brophy haft det tufft ekonomiskt och man menar att hon hoppades kunna lösa ut pengar genom makens livförsäkring.

Under rättegången har man lagt fram videomaterial från övervakningskameror som placerar Nancy Cramton Brophy på platsen för mordet.

Men enligt hustrun själv befann hon sig enbart där för att få inspiration till sitt framtida skrivande, enligt nyhetsbyrån AFP.

Nancy Cramton Brophy hävdade vidare att det vapen hon köpte, som polisen tror var mordvapnet, och som senare försvann, var del av research inför en kommande novell.

”Grejen med mord är...”

Rättegången har skapat rubriker med anledning av att Nancy Cramton Brophy skrev uppsatsen How to murder your husband på sin blogg 2011.

I sin uppsats skrev hon:

”Grejen med mord är att alla har det inom sig när vi blir för pressade”.

Men Nancy Cramton Brophy kom alltså inte undan.

Den slutgiltiga domen mot Nancy Cramton Brophy väntas falla den 13 juni.

