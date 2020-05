Blodförtunnande medicin kan hjälpa coronapatienter

Under onsdagen publicerades den nya studien som visar att blodförtunnande medicin kan vara effektivt i att behandla svårt sjuka covid-19-patienter, i Journal of the American College of Cardiology.

Det är forskare vid Mount Sinai Health System som har analyserat 2 773 covid-19-patienters journaler.

Färre av patienterna som fick blodförtunnande dog

395 av patienterna vårdades i respiratorer. Av dem som inte fick antikoagulerande blodförunnande medicin avled 62,7 procent medan 29,1 procent av de som fick medicineringen avled.

”Användning av antikoagulerande medicin ska övervägas när patienter blir intagna på akuten och testar positivt för covid-19 för att möjligtvis kunna förbättra utgången”, skriver läkaren Valentin Fuster, författare till studien och chef för Mount Sinais hjärtavdelning, i ett pressmeddelande.

– Det här är en observationsstudie och den bör tolkas med försiktighet, säger Fuster till NBC News.

Ytterligare forskning med slumpmässiga studier behövs för att bevisa att medicineringen faktiskt fungerar.

Warnell Vega, 33 fick blodförtunnande – överlevde

En av de svårt sjuka som behandlats med metoden är Warnell Vega, 33, som fördes till Mount Sinai -sjukhuset i New York City med blodproppar i sina lungor.

När han skrevs in i april var han i riktigt dåligt skick och blodpropparna gjorde att blodflödet till hans lungor nästan var helt blockerat. Han testade positivit för covid-19 och intensivvårdades. Han fick ett flertal mediciner, bland andra blodförtunnande, och kunde efter behandlingen skrivas ut och återvända hem.

Han får fortfarande ta två typer av blodförtunnande medicin: aspirin och en antikoagulerande medicin som heter Eliquis.

– Jag måste fortsätta ta det under de kommande tre månaderna, säger Vega till NBC.