Blodbrist i hela Sverige – operationer kan stoppas

Enligt blodlagren på Blodcentralens hemsida råder det akut brist på flera blodgrupper i nästan alla regioner.

Storstadsregionerna är värst drabbade men bristen finns i nästan hela Sverige. Både Region Västerbotten och Dalarna har bland annat akut brist på den vanligaste blodgruppen A-.

Men läget är absolut värst i Region Uppsala.

Maggie Östlund, biomedicinsk analytiker och kommunikatör vid Akademiska sjukhuset, bekräftar att det är kritiskt.

– Det är inte alls bra just nu. Vi ligger under hälften av vad vi vill ha just nu, säger hon.

Inte panikslagna än

Maggie Östlund säger att det är vanligt att det är svårare att få tag i blod just i början av augusti, men att blodbristen är värre i år jämfört med tidigare.

– Vi är inte panikslagna än men vi vill att våra blodgivare kommer, säger hon.

Bristen beror delvis på att det är semestertider och att färre därför ger blod. Men spridningen av coronaviruset kan också göra att människor ställer in sina besök efter att ha varit smittade.

Enligt Blodcentralen behövs en påse blod i minuten, dygnet runt i Sverige. Det behövs alltid mycket blod till cancervård och förlossningar.

Om blodbristen blir värre är risken att Akademiska sjukhuset måste ställa in planerade operationer, för att blodet ska räcka till livräddande vård.

– Man ser till att blodet alltid räcker till till de som behöver det mest, säger Maggie Östlund.

För att vända krisen kommer Region Uppsala att skicka ut meddelanden till sina blodgivare.