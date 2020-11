BLM-aktivisten ansluter till Ocasio-Cortez gäng

Valrysaren mellan Joe Biden och Donald Trump är ännu inte över. Men Demokraterna ser ut att behålla majoriteten i kongressens underhus.

Tidigare stod det klart att den uppmärksammade kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez från New York och hennes grupp av banbrytande ledamöter, Ilhan Omar från Minnesota, Ayanna Pressley från Massachusetts och Rashida Tlaib från Michigan, behåller sina platser.

Gruppen, som också kallas ”The squad”, får nu sällskap av ytterligare en ”first” – alltså politiker som på olika sätt inte representerats där tidigare.

Cori Bush protesterade mot polisvåldet

Demokraten Cori Bush från Missouri blev politiskt aktiv i samband med protesterna i Ferguson 2014. Demonstrationer mot rasism och polisbrutalitet bröt ut i St Louis-förorten när polisen sköt ihjäl den obeväpnade 18-åringen Michael Brown, och spred sig snabbt över landet. Bush jobbade som sjuksköterska och organisatör, och har berättat att hon själv blev misshandlad av polis under protesterna.

Hennes kandidatur till kongressen under mellanårsvalet 2018 följdes i Netflix ”Knock Down The House”, men slutade då i förlust. Bland de fyra kvinnorna som följdes i dokumentären var det bara Alexandria Ocasio-Cortez som lyckades ta sig in i kongressen.

Första svarta kvinnan från Missouri

Nu står det dock klart att Cori Bush blir såväl den första kvinnan, som den första svarta kvinnan att representera Missouri. Hon är medlem i Democratic Socialists of America, har stöttat presidentkandidaten Bernie Sanders och bland hennes stridsfrågor finns fri sjukvård och högskola, höjd minimilön och ett reformerat rättssystem.

Bush är ensamstående med två barn. Hon blev sjuk under sin graviditet och fick sluta på sitt jobb på en förskola. Hon och ex-maken vräktes från sitt boende och tvingades bo i en bil i flera månader. Paret skilde sig och hon kunde senare utbilda sig till både sjuksköterska och pastor.

På Twitter skriver hon att hon att kampen för svarta liv nu flyttar från gatorna i Ferguson till kongressen:

”Vi kommer att få rättvisa.”

