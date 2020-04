Björnarna tar över efter människorna

Italien:

Europa börjar öppna upp, men sakta, sakta och för bara en del. I Spanien kan byggarbetare återgå till jobbet liksom en del i tillverkningsindustrin. Den dagliga dödssiffran har sjunkit till runt 500. Italien - det värsta drabbade landet sett till antalet dödsfall - tillåter nu också en del butiker att öppna. Det handlar om bokhandlare och butiker som säljer barnkläder och pappersprodukter. Men den värst drabbade regionen, Lombaridet håller ännu stängt. Även Österrike låter en del mindre affärer slå upp portarna. Matbutiker och apotek har varit öppna hela tiden.

Öppet! En butik som säljer barnkläder i Rom. Foto: ANDREW MEDICHINI / AP TT NYHETSBYRÅN

Storbritannien:

Heathrow är Europas mest trafikerade flygplats. Men där är ödsligt numera. Under april beräknas passagerartrafiken minska med 90 procent. Bara en av start- och landningsbanorna används för tillfället. Under mars månad minskade trafiken med 52 procent. En stor del av flygresenärerna då utgjordes av brittiska medborgare som återvände hem från andra länder. British Airways har ställt in 96 procent av sina flighter och parkerat planen på olika flygplatser.

En allt sällsyntare syn. En grupp passagerare anländer till Heathrow. Foto: VICTORIA JONES / AP TT NYHETSBYRÅN

USA

När katten är borta, dansar råttorna på bordet. När människan är borta, är det björnarna som har party. Yosemite är en av USA:s populäraste nationalparker men den är stängd på grund av coronaviruset och det gillar björnarna. Dane Peterson arbetar i parken och säger till Los Angeles Times att han nu ser fyra gånger så många björnar. Det betyder dock inte att björnpopulationen har fyrdubblats. Djuren höll sig helt enkelt gömda när människorna kom på besök. Nu när de är borta vågar de sig fram till platser de lärt sig att undvika.

Yosemite National Park i Kalifornien. Parken är stängd, och då kommer björnarna tillbaka Foto: YU SHI / ADOBE STOCK

Kina:

Många afrikaner i Kina känner sig diskriminerade i skuggan av coronaviruset, skriver Wall Street Journal. Flera medborgare från afrikanska länder har klagat över att de tvingats ta coronatester och att de inte släpps in på restauranger eller hotell i storstaden Guangzhou i södra Kina. Flera afrikanska länder har därför sänt en gemensam diplomatisk protest till Kinas utrikesministerium. Kenyansk tv har visat bilder på afrikaner som var tvungna att sova på gatan eftersom de blivit utkastade från sina lägenheter och inte tillåts ta in på hotell.

En cyklist i Guangzhou passerar en affisch med afrikanska modeller. Många afrikaner i Kina känner sig diskriminerade. Foto: ALEX PLAVEVSKI / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

