Björklund om Bali: ”Brist på omdöme”

Liberalernas ledaren Jan Björklund, som varit yrkesmilitär, har tidigare kritiserat Hanif Bali för att ha lagt ut vapenbilder, som enligt Bali varit satiriska och speglat kritik mot DN-publiceringar.

I SVT:s ”Agenda” på söndagen diskuterades frågan igen.

– När han gör de här inläggen får han mycket uppmärksamhet från de här högerextrema. Man måste dra en skarp gräns. Moderatledningen gör det men det här är ett långsiktigt arbete, sa Björklund i SVT och menade att man måste se Balis vapenbilder i skenet av att det kan uppmuntra högerextrema att hetsa mot medier och andra.

Bali hade bjudits in till programmet men inte svarat på förfrågan.

Hanif Balis konflikt med DN

Bali hade tidigare delat en bild på Twitter där han stod med ett halvautomatiskt skjutvapen vid en skyttebana i en gymnastikkällare på en skola – som en passning till DN som kritiserat Sara Skyttedal (KD) för att posera med vapen.

Bali hade även lagt upp ett bildmontage som någon annan gjort på honom med vapen och texten ”Call of Duty – Hanif & DN at war” och texten: ”Press E to destroy DN”.

Efter att branschorganisationen Tidningsutgivarna träffat Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer raderade Bali bildmontaget. Han skrev i ett Twitterinlägg att det varit en satirbild och beklagade om någon associerat bilden med hot mot medier.

Hanif Bali har lagt upp ett bildmontage som någon annan gjort på honom med vapen och texten ”Call of Duty – Hanif & DN at war” och texten: ”Press E to destroy DN”. Foto: PRIVAT

Hanif Bali har tidigare kommenterat

Hanif Bali har tidigare sagt på Facebook:

”Min och DN:s konflikt är politisk. Jag blir minst sagt förbannad när grova anklagelser helt utan fog riktas mot mig”.

Han berättade vidare att han fått ta emot hot under flera år.

”Det skulle vara för mig främmande att hota journalister och ingen kan med gott samvete påstå att jag gjort det. Om man på allvar tror det så är det sorgligt och beklagligt”. (...) ”Det är alldeles uppenbart för mig att medierna gör sig dumma enbart för att skapa ett drev som nu dominerat nyheterna”.