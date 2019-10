Björklund om alliansens kollaps: ”Spiken i kistan”

Under regeringsbildningen kollapsade alliansen fullständigt och Jan Björklund lämnade posten som ordförande för Liberalerna.

Men som mångårig partiledare märkte han på ett tidigt stadium sprickorna i det förr så stabila samarbetet.

Anna Kinberg Batras sms blev början mot slutet

Och ett sms från dåvarande moderatledaren Anna Kinberg Batra, i januari 2017, fick honom att förstå att alliansens dagar var räknade.

– Det kom som en stor överraskning, säger han i programmet.

I meddelandet skrev Anna Kinberg Batra att hon ville ta fram en gemensam alliansbudget med stöd av Sverigedemokraterna – för att kunna fälla Löfvenregeringen.

Expressens statsvetare Jenny Madestam. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

– Anledningen till att just detta blev en vattendelare är att C och L dittills, och delvis även M och KD, tydligt tagit avstånd från Sverigedemokraterna. Övriga Allianspartier uppfattade också att Moderaterna gjorde detta utan att samtala inom alliansen. Detta i sig, att inte informera sina kollegor påverkade förtroendet inom alliansen. Moderaterna uppfattades köra egen linje, också just för tänkt egen vinnings skull, säger Expressens statsvetare Jenny Madestam till SVT Nyheter.

Relationen försämrades efter beskedet

Jan Björklund berättar i programmet att hans relation till Kinberg Batra blev ”besvärlig” efter beskedet.

– Efter att SD kommit in i alliansen som en spelpjäs, alltså något som man kan eller inte kan ta stöd av, blev relationen aldrig sig lik. Detta blev slutligen också spiken i kistan för alliansen efter valet 2018, säger Jenny Madestam till SVT Nyheter.

Anna Kinberg Batra har avböjt att kommentera Jan Björklunds uttalanden rapporterar SVT.

