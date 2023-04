Bitten Syversen, 91, från Oslo har använt Facebook i drygt 15 års tid.

Men så mycket uppmärksamhet som hon fick nyligen har hon aldrig fått tidigare.

91-åringen publicerade en bild i Facebookgruppen ”View from my window”, en grupp där människor världen över lägger upp bilder på utsikten från just deras fönster.

Och över 65 000 personer gillade bilden på kort tid.

Men det var inte själva motivet eller bilden – tagen från Bittens sovrumsfönster – som fick människor från jordens alla hörn att reagera.

Grannhusen utanför sovrumsfönstret är mer än bara två hus. Foto: Facebook

Bitten berättar att husen som syns på bilden inte tillhör vilka grannar som hest.

”För mig, som är en 91 år gammal änka, ligger det vackra i den här bilden i det faktum att de två grannhusen, som delvis göms bakom ett päronträd och några syrener, tillhör två av mina tre barn. Det tredje bor längre ner på gatan”, säger Bitten om bilden.

”Det ger mig en stor trygghet! Jag har sådan tur!” säger hon vidare.

Vanligtvis brukar bilder i Facebookgruppen ”bara” få 2 000 gilla-markeringar och uppåt – men Bitten fick alltså över 65 000.

– Det var helt enkelt överväldigande! Jag behövde konstant gå in och kolla när antalet likes och delningar exploderade, säger hon till TV2 om reaktionerna.

– Jag har tackat alla som kommenterade med hjärtan och kramar. Det var enbart positiva svar, vilket jag verkligen uppskattar, från hela världen, säger hon vidare.

”Influencermamma”

Många har kommenterat att Bitten måste ha gjort mycket bra i egenskap av mamma om barnen frivilligt väljer att bosätta sig så nära i Norges huvudstad.

Dottern Gry Syversen kallar, lite skämtsamt, sin mamma för ”influencermamma” och säger till Expressen att syskonen ”har haft världens bästa föräldrar”.

– Full av kärlek, omsorg och visdom. I vår familj faller det sig väldigt naturligt att ta hand om varandra och det är därför inte konstigt att vi bor nära varandra, säger hon.

Andra har kommenterat att Bitten är välsignad som får ha barnen så tätt inpå knuten i det här skedet av livet. Klart är i alla fall att såväl Bitten som barnen är tacksamma för att det är möjligt att ha det så.

– Mamma och pappa har båda varit förebilder för oss och lärt oss att uppskatta livets små och stora gåvor. Genom dem har vi upplevt att tacksamhet i sig både är en gåva och en livskraft. Det är just denna tacksamhet som lyser igenom mammas Facebookinlägg och jag tror att det är det som har gjort inlägget så populärt, säger Gry Syversen.

