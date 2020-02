Under 2020 ska region Härjedalen/Jämtland spara in 90 miljoner kronor. Den ekonomiska krisen innebär att flera tjänster inom sjukvården kommer försvinna. Enligt prognosen ska mellan 160 och 180 tjänster skäras ned under det kommande året.

Men Östersunds sjukhus har redan nu infört ett eget ekonomiskt sparknep. Något som får personalen på avdelningarna att gå i taket.

De uppmanas nämligen att inte använda de automatiska dörrarna – för att spara in på elen. Det var TV4 Nyheterna först med att berätta.

– Först trodde jag inte att det var sant. Så jag frågade vem som sagt detta och då visade de mig. Där stod det ”var sparsam med att dra i elreglaget”, säger Marielle Nordström, sjuksköterska på Östersunds sjukhus.

Längre arbetspass införs: ”De har helt tappat modet”

Detta är bara en av många ekonomiska åtgärder som sjukhuset har genomfört det senaste året. I april kommer bland annat en ny arbetstidsmodell införas. Detta innebär längre arbetspass för personalen – utan att lönen höjs.

– Det är också en grej som känns orimlig. Eftersom vi redan nu har svårt med återhämtning mellan jobbpassen, säger Marielle Nordström.

– Det är för jäkligt. Det känns som bägaren runnit över nu. Och det märks på de som jobbar här. De har helt tappat modet.

”Det låter inte klokt”

När TV4 besöker Östersunds sjukhus är det ingen som vill ta på sig ansvaret för ”eldörrsstoppet”. Trots att alla svarar att de är medvetna om att en sådan policy har inrättats.

– Det låter inte klokt. Det är ingenting jag varit inblandad i eller medverkat till, säger Maria Söderkvist till TV4, sjukvårdsdirektör i region Jämtland/Härjedalen.

Hon menar också att beslutet har fattats på områdes- eller enhetsnivå. Antagligen i ett försök att skära ned på kostnaderna.

– Det ger ju ingenting till den stora förlusten som regionen går med. Det är bara en sån sak som gör folk irriterade och förbannade, säger Marielle Nordström.

När TV4-reportern frågar Maria Söderkvist hur mycket man kan spara in med ”eldörrsstoppet” svarar hon:

– Förmodligen ingenting.

LÄS MER: Krisande ekonomi kan leda till sämre vård