På de stora biluthyrarnas parkeringar på Rhodos och Kreta väntar en variation av bilar i olika storlekar och prisklasser. Turisterna har inte kommit som väntat i juni, trots att Grekland öppnat upp för turism. Ändå är priserna dubbelt så höga som innan pandemin.

– Vi ska säga till kunder att vi har ont om bilar, att vi inte kunnat laga eller byta ut bilar under pandemin, men det handlar också om att vi behöver ta igen pengarna vi förlorat under pandemin, säger en biluthyrare som inte vill ge sitt namn.

Flera andra uthyrare bekräftar hans bild.

– Det är dubbelt så dyrt som det brukar vara, säger en kollega.

Det är samma situation i Spanien och Italien.

Bakom prisökningen finns framför allt den globala bristen på halvledare och mikrochips, rapporterar Bloomberg.

Stora prishöjningen på Mallorca

Biluthyrare har inte kunnat byta ut eller laga bilar som de önskar och när turister kommer till medelhavet i större omfattning senare i sommar kan det bli brist på bilar.

På Ibiza har priserna ökat med 229 procent, enligt Bloomberg och Check 24 som jämförde priserna veckorna 20 och 21 när de tittade på det två åren 2019 och 2021.

På Mallorca var ökningen 193 procent.

Och kedjan Europacar har bland annat börjat flytta bilar från norra Europa till Italien och södra Frankrike, enligt Bloomberg.

Enligt Niklas Nyreröd, intäktschef på Hertz i Sverige, som har andra ägare än företagen under samma varumärke i södra Europa, beror prisökningen på att biluthyrarna sålde av delar av sin bilflotta då de var under hård ekonomisk press under pandemin. Nu har de inte ersatt med nya bilar när efterfrågan återvänt.

– Det är brist på bilar. Vi får inte fram nya hyrbilar i de länderna. Alla har flottat ned för att överleva, de har sålt bilar, nu är det svårt att få in nya hyrbilar i bolaget. Det är den allra största anledningen till priserna, säger Nyreröd.

– Tidigare i vår fanns det kanske möjlighet att köpa bilar, men det var en sådan osäkerhet i världen och då kunde inget hyrbilsbolag göra det.

Han tror att bilbristen kommer påverka hyrbilsbranschen hela året.

– Men det kommer så klart märkas mest nu i juli och augusti, säger han.

Viktor och Caroline Prim är på semester på Rhodos med barnen Viggo, 10, Corinne, 8, och Cornelia, 6. Foto: SVEN LINDWALL

Viktor och Caroline Prim är på semester på Rhodos med barnen Viggo, 10, Corinne, 8, och Cornelia, 6. De valde en mindre lokal biluthyrare, och påverkades inte av de större kedjornas prisökning.

– Jag tyckte faktiskt att det var billigt, säger Viktor.

Prisökningen 2019 med 2021 Ibiza 229 procent

Mallorca 193 procent Sicilien 108 procent Sardinien 64 procent Fuerteventura 45 procent Källa: Bloomberg och Check24 som jämförde priserna vecka 20 och 21 när de tittade på det två åren. Visa mer