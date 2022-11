Billström: Linjen ligger fast – inga kärnvapen

– Det är fortsatt den moderata linjen långsiktigt, säger han till journalister efter EU-nämndens sammanträde på fredagen.

Det blev uppståndelse för en tid sedan när ÖB rekommenderade att Sverige inte skulle ha några förbehåll i anslutningsprocessen för Natomedlemskap, det vill säga att man inte skulle deklarera att man inte vill att kärnvapen stationeras i Sverige.

Statsminister Ulf Kristersson (M) anslöt sig till samma hållning när Finlands statsminister Sanna Marin sade samma sak.

Kritik från S

Det väckte kritik från flera håll. Socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Morgan Johansson (S) sade att regeringen måste klargöra att man står fast vid förbehållet. Man kritiserade regeringen för att bryta mot traditionen om enighet och förankring i utrikespolitiken.

Alla partier har tidigare deklarerat att Sverige inte ska tillåta att kärnvapen placeras här.

– Frågar du mig upplever jag aldrig att vi har varit oeniga. Det där är bara en storm i ett vattenglas. Vi har aldrig haft för avsikt att ändra förutsättningarna för ansökan som är inlämnad av den gamla regeringen, säger Tobias Billström.

– Just nu är vi mitt uppe i en ansökningsprocess som bygger på en ansökan som lämnades in i bred politisk enighet utan några förbehåll. Och det följer också hur det har sett ut traditionellt när alla stater har valt att bli medlemmar i Nato, säger han

TT: Det kan möjligen vara litet svårt att hänga med i svängarna. Vi ska inte ha några förbehåll. Men vi ska inte ha kärnvapen stationerade i Sverige. Hur går det ihop?

”Lagt kort ligger”

– Det går ju inte att ändra det faktum att vi har lämnat in en ansökan som just nu processas, och den lämnades in utan förbehåll. I och med att vi har gjort det, så blir det väldigt märkligt om vi ska ta upp en parallell diskussion. Jag tror att vi ska hålla oss till vad som faktiskt står i den här ansökan, säger Billström.

Processen att bli medlem i Nato måste först slutföras, innan Sverige kan komma med ensidiga deklarationer av samma typ som Danmark och Norge, framhåller han.

– Ingen annan stat har kommit med en ansökan som har innehållit några förbehåll. Vi har inte för avsikt att göra på något annat sätt heller från Sverige. Lagt kort ligger, säger Tobias Billström.

Men väl inne, är regeringens hållning den samma som förra regeringens, att vi ska göra som Danmark och Norge, enligt utrikesministern.

Morgan Johansson (S) säger i en skriftlig kommentar till TT att han räknar med att den linje utrikesministern nu ger uttryck för är den gällande och ska ligga fast.

”Jag välkomnar att Billströms i dag backar från sina tidigare otydliga besked gällande kärnvapen i Sverige. Så lät det varken på honom eller försvarsministern för bara några dagar sedan”, skriver Johansson.