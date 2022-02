Regeringen var alltför ensidigt beroende av Folkhälsomyndighetens bedömningar, och även om Sveriges omdiskuterade vägval med inriktning på frivillighet var i grunden riktigt så var åtgärderna som vidtogs för få och togs för sent. Det är delar av den kritik som framförs när kommissionen på fredagen lämnade in sin slutrapport till socialminister Lena Hallengren (S).

Moderaternas gruppledare Tobias Billström kallar den samlade kritiken för ”stenhård”. Han ifrågasätter regeringens kapacitet att hantera nya kriser, inte minst när ett krig nu har brutit ut i Sveriges närområde.

– Regeringen har brustit i ansvaret att ta nationellt ledarskap i en för Sverige svår situation. När vi ställs inför en stor kris väljer regeringen att backa undan från ledarskapet och sätter sig i baksätet, och förlitar sig bara på en enda myndighet. Det är helt enkelt inte rimligt, säger han.

– Regeringens brist på beslutsförmåga och brist på att styra i kris är allvarligt när vi står inför en ny stor kris i vår omvärld. Vad säger det om regeringens kapacitet att hantera kriser, som kanske till och med är större än pandemin?

Hur ser du på det regionala ansvaret?

– Det är inte bara regionerna, utan det finns en mängd olika aktörer och myndigheter, kommuner och regioner, som sammantaget borde ha fått ett ledarskap som borde ha utgått från regeringen, men som inte fick det. Kommissionen slår fast den ansvarsfördelningen, det vill säga att regeringen har brustit i det nationella ledarskapet med all önskvärd tydlighet.

”Senfärdigheten har varit genomgående”

Kommissionen berömmer dock regeringen för hanteringen av ekonomin. Tobias Billström instämmer att stödpaketen har fungerat väl, men enligt honom är det delvis tack vare att Moderaterna och andra oppositionspartier har pressat regeringen.

Därtill lyfter kommissionen att Sverige har haft en jämförelsevis låg överdödlighet över tid. Men Tobias Billström tar fasta på att siffrorna sticker ut under pandemins inledande skede.

– Överdödligheten i Sverige har varit högre än andra jämförbara länder under en avgörande period, nämligen i början av pandemin. Där säger kommissionen tydligt att fler än dubbelt så många har avlidit jämfört med våra nordiska grannländer sammantaget. Man borde ha vidtagit mer kraftfulla åtgärder under den avgörande perioden, under februari och mars 2020, och ansvaret för att det inte skedde faller på regeringen, säger han.

Även Linda Lindberg, socialpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, tar fasta på att åtgärderna dröjde.

– Senfärdigheten har varit genomgående i samtliga av kommissionens rapporter, och att vi har fått en hög smittspridning i synnerhet på våra äldreboenden. Man borde ha infört mer kraftfulla åtgärder tidigare, vilket coronakommissionen nu belyser, säger hon.

Vilka lärdomar bör man ta fasta på?

– Pandemin är inte över än och jag tror man kommer behöva göra ytterligare uppföljningar framöver. Men det är tydligt att det behövs ett nationellt ledarskap som är betydligt starkare än det har varit, och att vi har bättre beredskap vad gäller smittskyddsåtgärder, säger Linda Lindberg.

”Väldigt konfliktfyllt”

Vänsterpartiets socialpolitiska talesperson Karin Rågsjö ser stora problem i ansvarsfördelningen, som måste förbättras inför framtida kriser.

– Vid nästa kris måste man se till att regeringen leder och har taktpinnen. Kommissionen pekar på bristen i nationell styrning, men jag tror att det hade varit omöjligt. Det hade inte regionerna köpt, eftersom vi har en kraftigt präglat regionalt självstyre. Mycket i pandemin har handlat om politik, där regeringen styrs av S och MP, medan Sveriges kommuner och regioner (SKR) styrs av M, C, KD och L. Det har gjort det väldigt konfliktfyllt, säger hon.

– I en kris kan man inte ha ett regionalt självstyre, men vi har haft det under den här krisen, det faller tillbaka på smittspårning, testning och vaccinering. Regeringen sa ”här är våra råd och rekommendationer, här får ni massa miljarder, lycka till”. Det håller inte. Man måste peka med hela handen.

Enligt socialutskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) har bristen på nationellt ledarskap varit ett återkommande tema under pandemin.

– Det är högt anmärkningsvärt det kommissionen skriver, att regeringen inte tog ledningen i krisen. Det är exakt vad vi kristdemokrater har återkommit till under pandemin, bristen på nationellt ledarskap, säger hon.

– De kritiserar också att regeringen inte vänder sig direkt till de 21 regionerna, utan till Sveriges kommuner och regioner (SKR). De gjorde väl så gott de kunde i den situationen, men det är en ideell organisation. Sedan är det självklart saker som också har fungerat väl under krisen, men mina ögon fastnar på den här kritiken.

