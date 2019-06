Besök en 4H-gård

På 4H-gårdar finns det möjlighet att träffa får och lamm.

4H-gårdar finns över hela Sverige. Där kan man träffa djur och lära sig mer om svensk natur, odling och djurskötsel. I Stockholm finns 11 gårdar utspridda över länet, och under sommartid är djuren oftast ute varje dag.

Kolla här för att hitta en 4H-gård nära dig.

Pris: Gratis.

Åk ut i skärgården

Vaxholmsbåtar Foto: LISA MATTISSON EXP / LISA MATTISSON EXP

Ta Vaxholmsbåten i sommar! Ladda SL-kortet med pengar eller köp biljett ombord, och besök någon av de tiotusentals öarna i Stockholms skärgård. Man kan antingen åka från centrala Stockholm, eller ta sig kollektivt till Vaxholm, Nynäshamn, Stavsnäs eller några av de andra bryggorna som bolaget trafikerar.

Tidtabeller för Waxholmsbolagets båtar hittar du här

Andra bolag som kör skärgårdsbåtar är: Cinderellabåtarna och Strömma

Bra tips på vad man kan se och göra i skärgården hittar du hos Visit Skärgården

Pris: En enkelbiljett kostar 47-140 kronor i kategorin vuxen och 35-92 kronor i kategorin pensionär, student och ungdom, beroende på hur långt du reser. Barn under 7 år reser gratis

Skansen – med barnens allsång

Skansens huvudentré Foto: HELENA LUNDBERG

Kombinera besöket på Skansen med barnens allsång. Kända artister och populära SVT-profiler underhåller under flera söndagar i sommar. Allsången ingår i entrébiljetten, och äger rum 14.00-15.00.

Årets gästartister

30 juni – William Segerdahl

7 juli – Rebecka Karlsson

14 juli – Sean Banan

21 juli – Kadiatou

28 juli – Vlad

4 augusti – Adrian Macéus

11 augusti – Lisa Ajax

18 augusti – Vanja Engström

Pris: Vuxna betalar 195-220 kr (det dyrare priset gäller under högsäsong 21/6-18/8), barn 4-15 år betalar 60 kr. Barn 0-3 går alltid gratis. Tips! Om du planerar att besöka Skansen fler gånger under ett år, köp ett årskort – det är billigare än två besök.

Byt badplats!

Badplatsen i Tantolunden på Södermalm Foto: TT NYHETSBYRÅN / Christine Olsson

Stockholm är fullt av badpärlor, och de flesta har en badplats i närheten där man kan glassa en hel solig dag. Men vill man vidga sina vyer och hitta på något nytt kan en bra dagsutflykt vara perfekt. Stockholms kommun har 31 officiella strandbad, och i kranskommunerna finns det ännu fler. Om man ska bada med barn kan det vara säkrast att söka sig till en officiell badplats där det finns service som toaletter, livräddningsutrustning och där vattenkvaliteten mäts.

De flesta badplatser ligger så att det är relativt enkelt att ta sig dit med kollektivtrafiken, och på kommunernas hemsidor finns information om tillgänglighet och service.

Pris: Gratis

Parkteatern

Clownen Manne uppträder på Parkteatern i sommar Foto: AMANDA PROTIDOU

Stadsteatern flyttar ut i Stockholms parker under sommaren, och framför allt i juni finns det många föreställningar som passar både små och stora barn. Kolla kalendern här för att hitta en föreställning som passar.

Museum med barn i Stockholm

Stockholm är fullt av museer, de flesta är relativt barnvänliga och serverar barnanpassad mat i sina restauranger. Några favoriter är:

Naturhistoriska riksmuseet – gratis utställningar, familjevisningar och dessutom biografen Cosmonova. Filmerna kostar 80-12 kronor för vuxna, och 40-60 kronor för barn, beroende på filmens längd. Det är 2-årsgräns på Cosmonova, men kontrollera när du köper biljett vilken rekommenderad ålder som gäller för just den filmen.

Historiska museet – från och med vecka 25 byggs innergården om till en vikingagård där man kan klä ut sig och prova på massa aktiviteter. Det bjuds på läskiga sagostunder man kan få skjuta pilbåge. Rekommenderas för barn över 5 år. Alla aktiviteter är gratis.

Vasamuseet – klassikernas klassiker. Kostar 150 kronor för vuxna, men är gratis för alla under 18. Upptäck den spännande historien bakom ett av Sveriges mest ambitiösa byggprojekt genom tiderna, och dess plötsliga och snöpliga slut. Det finns många barnvänliga aktiviteter på museet, men inget särskilt för de allra minsta.

Nordiska Museet – En familjeklassiker, med lekstugan där barn kan klä ut sig och resa tillbaka till slutet av 1800-talet. Rekommenderas från 5 år. Även resten av museet har flera barnvänliga inslag, och det finns mycket att upptäcka bland utställningarna. Pris: 140 kronor för vuxna. Barn går in gratis – men lekstugan kostar 40 kronor.

Sjöhistoriska – Mycket barnvänligt museum med amningsrum och det nybyggda lekrummet Blubb för de minsta. Det finns även en skaparverkstad och på sommaren kan man besöka en isbrytare vid Galärvarvet ett stenkast bort. Gratis entré.

Junibacken – Mer ett barnkulturhus än ett museum. Föreställningar och andra evenemang pågår hela dagarna, och även för de allra minsta finns det flera aktiviteter att göra. Fokus på Astrid Lindgrens sagor, men även andra barnboksförfattare får plats på Junibacken. Det kostar 185 kronor för vuxna att gå in, och 155 kronor för barn. Barn under 2 år går in gratis. Tänk på att man inte kan äta medhavd matsäck som på de flesta andra museum, men det går bra att gå ut och äta picknick.