Bill och Melinda återförenade – för dotterns lyxiga bröllop

Under lördagen gifte sig Microsofts arvtagare Jennifer Gates, 25, med den egyptisk-amerikanska ryttaren Nayel Nassar, 30, vid en privat ceremoni i deras hem i Westchester, New York.

Bilder från bröllopet visar en överlycklig Jennifer Gates tillsammans med sina nio brudtärnor i mörkgröna klänningar när de poserar för bilder i ett höstlandskap.

Modedesignern Vera Wang hade specialsytt hennes vita och mönstrade brudklänning, skriver Daily Mail. En av tärnorna höll även upp hennes vita slöja när gruppen samlades för att ta bilder.

Bill och Melinda återförenades

Vid ceremonin träffades föräldrarna Bill och Melinda Gates för första gången offentligt sedan parets skilsmässa.

Foton fångade Bill och Melinda tillsammans med den blivande bruden när de gick till altaret på lördagseftermiddagen.

Melinda, klädd i en lila klänning och Bill i en mörk kostym.

Till publikens jubel förklarades paret man och hustru efter en dryg timmes ceremoni. Kort därefter försvann brudparet i väg för att ta privata bröllopsfoton på gården.

Under kvällen höll gästerna till vid en specialbyggd ”botanisk trädgård” där det serverades cocktails. Efter maten bjöds det upp till dans med brudparet till tonerna av Elton Johns ”Can You Feel The Love Tonight”, skriver Daily Mail.

Bland gästerna fanns bland annat Gerogina Bloomberg, dotter till New Yorks tidigare borgmästare Michael Bloomberg och bröllopsbandet var inga mindre än det brittiska bandet Coldplay.

