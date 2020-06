Under tisdagen var trafikkontrollanterna tillbaka i Stockholms lokaltrafik.

I april beslutade Storstockholms lokaltrafik (SL) att upphöra med biljettkontroller när coronapandemin grasserade som värst.

Samtidigt skärpte SL tonen och menade att ”vanliga människor” skulle undvika att åka buss, tunnelbana och pendeltåg – endast för samhället viktiga personer skulle utnyttja lokaltrafiken.

På tisdagen den 16 juni var biljettkontrollanterna tillbaka. I ett första steg sker kontrollerna vid ombordstigning på lokalbanor och i busstrafiken. Sedan ska SL steg för steg utveckla detta att gälla hela SL-trafiken.

– Det här är en sommarpresent till det hederliga och skötsamma Stockholm, säger Kristoffer Tamsons (M).

Medhåll från S – men...

Han får medhåll av Jens Sjöström (S) – men ifrågasätts också:

– Jag ställde så sent som för en timme sedan (under tisdagen), i ett informationsmöte med Trafiknämnden, frågan om en riskanalys är gjord i detta pandemiläge när det gäller personal och resenärer. Man sa att en sådan var gjord, men vi kunde inte få den presenterad för oss just nu.

Vad tycker du om Tamsons sommarpresent?

– Jag tror att stockholmarna hellre hade sett att de Blågröna tagit bort alla de personalvarsel och besparingar som drabbat akutsjukhusen. Det hade varit en sommarpresent som heter duga. Sedan borde det göras en snabbanalys hur man kompenserar alla som köpt periodkort på tre månader eller ett år – och ännu inte fått besked om hur kompensationen ska se ut.

Tamsons: ”Därför pausades biljettkontrollerna”

Enligt Kristoffer Tamson pausades kontrollerna bland annat på grund av man behövde omfördela personalresurserna till annat.

Jens Sjöström säger att han bett om att få veta hur riskanalyserna ser ut, men inte fått något svar.

– Vi svarade honom att det finns många riskanalyser gjorda kring detta, och är han intresserad av hur arbetet kring dessa är upplagt så är det självklart att han kan få ta del av detta.

– Tyvärr verkar han vilja springa fuskarnas och tjuvåkarnas ärenden i en situation då vi äntligen igen kan komma i gång med ett första steg kring biljettkontrollen.

70 000 plankade på SL i maj Operatören MTR, som har en egenrapporterad fuskåkningsstatistik, noterar att fuskåkning i pendeltågstrafiken i Stockholm nästintill fördubblats jämfört med i fjol. I deras system rapporterade pendeltågspersonal in drygt 48 000 fuskåkare under maj 2019. Nu är siffran över 70 000 noterade plankare, för maj 2020. Om fuskandelen fördubblas samtidigt som pendeltågsresandet endast utgör 41 procent av det normala är det en ansenlig ökning. Visa mer Visa mindre

