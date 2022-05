Bildts möte med Zelenskyj: Vill bygga ett ”Ukraina 2.0”

Carl Bildt pratade med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj under onsdagsmorgonen.

Det ryska bakslaget vid floden Donets för tre veckor sedan – som rapporteras ha kostat minst 1 000 ryska soldater livet – ledde till att Putin koncentrerade sina styrkor till Donbas-regionen och inledde en storoffensiv, och därifrån rapporteras nu om ryska framgångar.

Men samtidigt skriver The New York Times – under rubriken ”Rysslands krympande krig” – att de pågående striderna i Donbas-regionen sannolikt är Putins sista stora offensiv.

– Den ryska militären har lärt sig en del av sina tidigare misstag, säger tidigare utrikesministern Carl Bildt – som under onsdagsmorgonen deltog i en videodiskussion med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.