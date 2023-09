Bildt om attackerna mot Krim: ”Putin måste koka”

Ukraina har de senaste veckorna intensifierat sina attacker mot Krim i allmänhet och kuststaden Sevastopol i synnerhet.

Den 13 september skadades 24 personer när flera ukrainska robotar slog ned i staden – och på fredagen var det dags igen.

Minst en soldat saknas efter att Ukraina attackerat högkvarteret för den ryska svarta havsflottan.

”Putin måste koka av ilska”, skriver tidigare statsminister Carl Bildt på X, tidigare Twitter.

”En ny attack är möjlig”

Ukraina tog snabbt på sig attacken.

Mikhail Razvozjajev, den ryska marionettledaren på Krim, gick ut på Telegram och varnade allmänheten.

”Lystring, alla! En ny attack är möjlig. Vi ber er att inte gå till de centrala delarna av staden. Lämna inga byggnader”, skrev han på Telegram enligt BBC.

Det ryska utrikesdepartementet tillade även att fem ukrainska robotar skjutits ner av Sevastopols luftvärnsförsvar.

Kan påverka striden om Zaporizjzja

Tidigare i september förstördes en ubåt och ett stridsfartyg när ukrainska robotar attackerade hamnen i Sevastopol.

Krim, som varit annekterat av Ryssland sedan februari 2014, har länge varit ett av Ukrainas största militära mål.

Men även om Krim i sig vore en stor vinst för Ukraina finns det även kopplingar till de pågående striderna om Europas största kärnkraftverk Zaporizjzja.

”Delar av den (ryska) svarta havsflottans 810:e flottbrigad deltar i de defensiva operationerna i västra Zaporizjzja, och svarta havsflottans 22:a arméförband deltar i strider i Cherson”, skriver Institute for the Study of War.

