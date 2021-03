Bilderna visar trängseln vid Suezkanalen

Suezkanalen i Egypten binder ihop Röda havet med Medelhavet och är en av världens viktigaste fraktleder.

Men sedan tidig morgon i tisdags står det still. Fartyget Ever Given gick på grund efter besvärliga väderförhållanden med sandstorm och kraftiga vindar. Det 400 meter långa fartyget blockerar hela kanalen – och förhindrar enligt BBC över 200 lastfartyg att komma vidare med sitt gods.

Det finns även siffror som säger 300 skepp.

Bilder från satelliten Sentinel, som tar bilder åt EU:s program för jordövervakning Copernicus, visar hur mängden fartyg ökat markant sedan stoppet.

Stoppet beräknas kosta runt 100 miljarder kronor om dagen., det betyder cirka fyra miljarder i timmen.