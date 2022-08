Bilderna visar: Ovädret drar in efter kaoset inatt

Ett lågtryck utvecklas över södra Sverige – och ser ut att hålla i sig fram till och med måndagen.

”På flera platser i Götaland och Svealand ser det under söndag och måndag ut att kunna bli kraftigt eller lokalt mycket kraftigt regn och rikliga regnmängder”, skriver SMHI:s meterolog i en kommentar.

Även blixtnedslag kan förekomma.

– Skyfallen och åskan bildas av att varm luft ligger över de östra delarna av landet medan svalare luft kommer in över de västra delarna. Däremellan bildas en front där skyfallen och åskan briserar, säger Mattias Lind, meteorolog till SVT.

Gul varning

SMHI har utfärdat en gul varning för östra och inre Svealand och stora delar av Götaland. Det finns för översvämningar på bland annat vägar och i dagvattensystem, samt risk för störningar i elförsörjningen och i tågtrafiken.

SMHI:s vädervarningar Gul varning: Konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten. Allmänheten bör ha ökad uppmärksamhet avseende förväntad väderutveckling samt vidta förebyggande åtgärder om man bor eller vistas i utsatta områden eller på annat sätt tillhör en riskgrupp. Orange varning: Allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten Allmänheten avråds från att genomföra aktiviteter som innebär utsatthet under förväntad väderutveckling samt uppmanas att vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för liv, miljö och egendom. Röd varning: Mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten Allmänheten bör helt avstå från aktiviteter som innebär utsatthet under förväntad väderutveckling samt vidta förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för liv, miljö och egendom. Källa: SMHI Visa mer

SMHI har även utfärdat en gul varning för kuling i norra östersjön med vindar på 14-17 meter per sekund.

60 millimeter i Linköping

Under lördagskvällen och natten mot söndag låg ovädret över sydöstra Norrland, delar av Svealand och delar av inre och västra Götaland.

Värst drabbat var Linköping som fick nära 60 millimeter under natten, skriver TT.

– Malexander hamnar tvåa med 46 millimeter. Men jag skulle tro att det kommer rapporteras in ännu större mängder senare under morgonen, då får vi nämligen in betydligt fler rapporter, säger Mattias Lind, meteorolog på SMHI till TT.

I Östergötland och Sörmland fick räddningstjänsten ta emot ett 30-tal larm om vattenfyllda källare.

– Det slutar inte regna och det kommer att fortsätta regna väldigt intensivt under morgondagen. Jag tror faktiskt att det kommer att bli ännu värre i morgon, sa Pedher Helmer, vakthavande befäl vid Räddningstjänsten Östra Götaland, till Expressen under lördagskvällen.

7 700 hushåll utan ström

Över 7 700 hushåll i Enköping blev strömlösa under lördagskvällen. Både där och i Uppsala slog många villaägare larm om översvämmade källare.

– Det var många viadukter som svämmade över, med bilar stående i vattenmassorna, säger Henrik Jynnesjö, ledningsbefäl på Räddningscentralen Mitt, till UNT.

Nästa vecka väntas höstvädret göra entré. Generellt kommer temperaturerna ligga på mellan åtta och 18 grader, vilket är normalt för en septemberdag enligt väderinstitutet Storm.

