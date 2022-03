Rysk militär gräver nu ner sig visar satellitbilder och analyser från företaget Maxar. Nordväst om Kiev, i området runt Ozera, bygger ryssarna upp något som kan vara vallar runt sin militära materiel rapporterar CNN.

Huvudstaden är, enligt experter, Putins främsta mål, men ett övertagande tycks fortsatt långt bort. Den ryska offensiven i princip helt ha stannat av, det menar bland andra det brittiska försvarsdepartementet.

Den ukrainska armén har försvarat staden och uppger nu att de har skurit av Rysslands två huvudvägar in i staden.

I flera av förorterna till Kiev har det varit hårda strider, men enligt den ukrainska armén har de ukrainska styrkorna återtagit kontrollen över Kievs förorter. Det är dock overifierade uppgifter och ukrainsk kontroll över Irpin och flygplatsen Gostomel, också kallad Antonov, har ifrågasatts.

En vändpunkt i slaget om Kiev

Kontrollen av de här områdena är av yttersta vikt eftersom ett ryskt övertagande ger Ryssland möjlighet att flytta fram sina positioner genom lufttransporter av materiel och soldater, och tar de Irpin kan granateld från haubits nå stadens kärna. Det menar försvarsanalytikern, professor Michael Clarke.

Han säger till Sky News att kontrollen över förorterna kan vara helt avgörande för Ryssland i försöken att få Kiev på knä och varnar för att ryska haubitser tillräckligt nära staden kan vara en vändpunkt i kriget. Haubits är en artilleripjäs som kan skjuta granater, utvecklad för att nå mål i skydd.

I två veckors tid har huvudstaden hotats av en 64 kilometer lång jättekonvoj, som i början av mars såg ut att vara tänkt att omringa Kiev. Men det har den inte lyckats med och planen att omringa staden tycks vara lagd på is.

Bedömare befarar nu att Putin i stället för att omringa staden till slut kan komma att bomba den till kapitulation.

Den amerikanska tankesmedjan ISW, Institute for the Study of War, har i veckors tid hävdat att en fullskalig attack mot huvudstaden är förestående.

Professor Michael Clarke menar att offensiven mot Kiev nu har börjat.

