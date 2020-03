Bilderna visar ett folktomt Stockholm

Endast ett fåtal personer vågade sig till Skandinaviens största köpcenter, Mall of Scandinavia i Solna, på tisdagskvällen. I den enorma gallerian har de flesta butikerna valt att hålla stängt. Digitala tavlor i köpcentret visar information från 1177 och region Stockholm, med en uppmaning att tvätta händerna.

Efter myndigheternas uppmaningar att undvika folksamlingar, arbeta hemma, och stanna hemma om man känner sig det minsta förkyld, väljer många att ta det säkra före det osäkra.

Mall of Scandinavia på tisdagskvällen. Digitala tavlor i köpcentret visar information från 1177 och region Stockholm, med en uppmaning att tvätta händerna.

Amanda Larsson, Nordisk kommunikationsansvarig på Unibail-Rodamco-Westfield, som driver flera stora köpcentrum i Stockholmsområdet, skriver till Expressen att deras främsta fokus är besökares, medarbetares och hyresgästers säkerhet och hälsa.

”Givetvis kommer vi alla, på ett eller annat sätt, att påverkas av coronautvecklingen. Westfield Mall of Scandinavia, Täby centrum, Nacka Forum samt Solna centrum är öppet tills vidare, i enlighet med respektive centrums ordinarie öppettider. Vi har dock givetvis stor förståelse för våra hyresgästers svåra situation och har därmed erbjudit en möjlighet till tillfälligt begränsade öppettider, utifrån de förutsättningar som föreligger för respektive centrum. Just nu finns det således ett par olika verksamheter som av olika anledningar beslutat att tillfälligt stänga eller att begränsa sina öppettider under en tid framöver”, skriver hon.

Coronavirusets förödande effekter för annars välbesökta butiker och restauranger syns på flera håll i landet. Sverige är inget undantag – bilder visar hur stora turistdestinationer står stilla runtom i Europa.

– Över en natt försvann alla människor från La Rambla, säger Pascal Touma, precis hemkommen från Barcelona.

