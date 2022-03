Bilderna visar den svåra flykten

Under helgen, och fortsatt under måndagen, har människor desperat flytt från staden Irpin nordväst om Kiev, som står under rysk artilleribeskjutning.

Bilder visar hur äldre, personer med funktionsnedsättningar och barnfamiljer tar sig över resterna av av en förstörd vägbro. I händerna bär de väskor med tillhörigheter, husdjur och småbarn.

Irpin, 30 kilometer från Kievs stadskärna, ligger bara några kilometer från fronten på den 64 kilometer långa ryska militärkonvoj som sedan mitten av förra veckan stått stilla på sin väg norrifrån.

En video visar hur människor längs flyktvägen kastar sig på marken när vad som tycks vara en granat exploderar ovanför deras huvuden.

NBC News uppger, med hänvisning till ukrainsk polis, att omkring 2 000 människor har flytt från staden.

Soldater eskorterar en barnfamilj längs flyktvägen från Irpin på lördagen. Foto: EMILIO MORENATTI / AP TT NYHETSBYRÅN

En folkmassa på väg att fly från Irpin på lördagen. Foto: EMILIO MORENATTI / AP TT NYHETSBYRÅN

Barn dödades i rysk attack

Alla hann inte undan. Flera civila, däribland en familj med två barn, dödades under söndagen av en rysk artilleriprojektil eller granat, uppger stadens borgmästare Oleksandr Markusjyn enligt CNN.

New York Times reporter, som blev vittne till händelsen beskriver hur den ryska eldgivningen närmade sig en grupp civila.

”Människor spräng och drog med sig barn i jakten på en säker plats. En projektil landade på gatan, rev upp ett moln av betongdamm och lämnade en familj – en kvinna, hennes tonårsson, hennes dotter som såg ut att vara runt åtta år – och deras vän utspridda på marken.

Soldater skyndade till platsen för att hjälpa dem men kvinnan och barnen var döda. Mannen var den enda som hade puls men även han dog senare, enligt New York Times reporter.

Kvar på marken stod deras bagage: En rullväska, några ryggsäckar och en bur med en liten skällande hund.

Flyktvägen var minerad

Under helgen har två försök att upprätta humanitära korridorer i Ukraina misslyckat, med följden att människor som påbörjat sin flykt tvingats ta sig tillbaka hem för att komma undan rysk beskjutning.

Internationella Rödakorskomitténs chef Dominik Stillhart säger till BBC att man tvingades avbryta evakueringen från Mariopul på söndagen.

– Vårt folk ledde konvojen. När de anlände till den första checkpointen insåg de att vägen som de instruerats att ta var minerad, säger han.

Människor på flykt från Irpin på lördagen. Foto: EMILIO MORENATTI / AP TT NYHETSBYRÅN Människor på flykt från Irpin på lördagen. Foto: EMILIO MORENATTI / AP TT NYHETSBYRÅN En milisman kör en flyende kvinna i en skottkärra i Irpin på lördagen. Foto: EMILIO MORENATTI / AP TT NYHETSBYRÅN En kvinna på flykt från Irpin bär med sig sin hund. Foto: OLEKSANDR RATUSHNIAK / AP TT NYHETSBYRÅN En man bär en kvinna på sin rygg längs den improviserade flyktvägen från Irpin. Foto: OLEKSANDR RATUSHNIAK / AP TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Humanitära korridorer – till Ryssland

Några säkra flyktvägar från de krigsdrabbade städerna tycks ännu inte vara i sikte.

Under måndagen har den ryska krigsmakten meddelat att man öppnat humanitära korridorer i flera ukrainska städer, rapporterar Reuters.

Men enligt kartor som nyhetsbyrån RIA har publicerat leder korridorerna till Ryssland och Belarus.

Frankrikes president Emmanuel Macron. Erbjudandet att skydda ukrainska civila genom att före dem till Ryssland är hyckleri, säger han till det franska tv-bolaget LCI, enligt AP.

– Det är cynism, säger Macron.

Ukraina har sagt nej till de ryska humanitära korridorerna.

– Låt oss kalla en spade för en spade. Ryssland organiserar propagandakorridorer, inte humanitära sådana, säger president Volodymyr Zelenskyj till NBC News.

Flyktingar från Odessa tar sig till Rumänien på söndagen. Foto: ALESSANDRO SERRANO' / SHUTTERSTOCK EDITORIAL/AGF/IBL Ukrainska flyktingar vid gränsen till Moldavien på måndagen. Foto: SERGEI GRITS / AP TT NYHETSBYRÅN Flyktingar från Odessa tar sig till Rumänien på söndagen. Foto: ALESSANDRO SERRANO' / SHUTTERSTOCK EDITORIAL/AGF/IBL Flyktingar från Odessa tar sig till Rumänien på söndagen. Foto: ALESSANDRO SERRANO' / SHUTTERSTOCK_EDITORIAL/AGF/IBL Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Miljoner är på flykt

På söndagen hade över 1,7 miljoner människor flytt från Ukraina – de flesta till Polen, enligt FN:s flytingorgan UNHCR. Organisationen har uppskattat att ungefär lika många är på flykt inom landet.

Under måndagen fortsätter flykten mot Ukrainas grannländer i väster.

Expressens utsände Mattias Carlsson befinner sig i Medyka, vid Polens gräns mot Ukraina. Bilkön fram till gränspassagen börjar elva kilometer före gränsen. Tusentals och åter tusentals familjer står i kö för att passera. Barnen springer runt i kön och försöker hålla sig varma i kylan, rapporterar han.

Stämningen vid är lugn, och tålmodig. Den absoluta majoriteten av flyktingarna är kvinnor och barn. De enstaka männen är oftast äldre.

