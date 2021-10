Bilderna som sprids efter mordet på Einár

Flera profilerade rappare i Stockholm är kopplade till stadens mest våldsamma gäng. Även Einár har under sin karriär uttryckt samhörighet med personer i den undre världen.

I musikvideor poserar olika rappare – som är kopplade till gäng – med vapen och för fram låttexter om våld, droger och kriminalitet.

Allt hänger ihop, säger Fredrik Gårdare, polis och expert på gängkriminalitet, som i generella termer pratar om rappare och kriminalitet.

– Gängmedlemmarna har varit väldigt måna om att bygga ett varumärke med ett namn och en logotyp. Där har man fått hjälp av media på vissa sätt också, att det blivit känt utåt och att det då byggts ett skrämselkapital om inget annat.

– På så sätt kan man nog sätta in det i det sammanhanget och de budskap som hela tiden figurerar både i musiktexter och i uttalanden på sociala medier, att det finns budskap till motståndarna, fienderna.

Polisen söker klipp

Det var på torsdagskvällen som rapartisten Nils ”Einár” Grönberg, 19, sköts till döds i Hammarby sjöstad.

I helgen fortsätter jakten på gärningsmännen. Samtidigt har polisen sökt efter filmklipp som är intressanta för utredningen, enligt uppgifter till Expressen.

Polisen ska ha fått uppgifter om dess innehåll och detaljer som tyder på autenticitet. Innehållet uppges antyda att inspelningen gjorts kort efter dödsskjutningen på fredagskvällen, enligt uppgifter.

Expressen har tagit del av klipp som uppges vara intressanta för polisen. Två maskerade män syns i materialet. De är iklädda keps och mask. En av dem har en beige jacka, den andra en mörkare. På bilderna syns också hur en av männen visar upp en pistol.

Enligt uppgifter publicerades materialet kort efter mordet och innan det blev känt vem som var skjuten. Åtminstone två videoklipp cirkulerar i sociala medier.

I en inspelning syns texten ”smoked”– rökt på svenska – och en pistol-emoji. I ett annat klipp spelas låten ”VOI” av Dani M och Einár. Textraderna som hörs är:

”Snälla någon, come get your boy/Ligger kastad här som en Voi.”

Kriminologen: ”En djupt osund subkultur”

Kriminologen Sven Granath beskriver bilder och filmer från våldsbrott som dagens trofé för unga inom kriminella gäng. Förr kunde man ta ett mordoffers tillhörigheter eller en kroppsdel. Nu blir det i stället material som kan spridas i sociala medier.

– Man tycker väl att man gör någon form av varumärkesvinst i det här. Man kan bättra på sitt rykte eller öka sammanhållningen inom den egna gruppen, säger Sven Granath.

– Sedan visar det på en djupt osund subkultur. Det är inte som att man har spelat ett tv-spel utan man har släckt en annan människas liv. Det är en kombination av pojklek och livsfarliga vapen.

På sikt kan materialet också innebära en risk för gärningspersonerna.

– Det finns alltid en risk. I vissa fall kan det här användas länge fram som bevismaterial. Men man verkar tycka att det är värt det.

Fredrik Gårdare kan inte specifikt prata om filmerna som polisen, enligt Expressens uppgifter, är intresserad av. Han säger dock att det generellt skiljer sig i dignitet av vem en gängmedlem dödar.

– Det görs hela tiden analyser och det värderas vilka man ska ge sig på och vinner över. Psykologin finns alltid med, och den är ännu viktigare där än på många andra ställen.

