Bilderna från ryska övningen – ska fira

Dagen då Ryssland firar att man vann mot Nazityskland 1945 är viktig i Ryssland. Varje år sker en stor uppvisning av sin militära kapacitet.

Så sker även den 9 maj 2022.

Men för i år vill Vladimir Putin ha något nytt att visa upp, har amerikanska och brittiska uppgifter gjort gällande. Den ryske presidenten vill ha med sig en seger från kriget i Ukraina.

Institute for the Study of War konstaterar i en analys att Rysslands snabba omgruppering kan tyda på att Putin vill ha en ”snabb offensiv för att nå sina mål”. Ett av skälen är att kunna meddela de ryska invånarna om sina framgångar i Ukraina på ”Segerdagen”.

Övar inför ”Segerdagen”

Övningarna inför den stora dagen är i full gång. Bilder visar hur tusentals soldater går i raka led. Bilderna visar också militärfordon, både de som går i luften och på marken.

Flygplanen flyger dessutom i Z-formation – som används för att visa stöd för den ryska invasionen. I Ryssland benämns dock fortfarande invasionen som en militär specialoperation.

Men skälen till att Putin vill ha en vinst lagom till ”Segerdagen” beskrivs som flera.

Putin vill ha en snabb vinst

”Segerdagen” sammanfaller i tid när vintern tar slut och marken tinas upp. Det innebär att det blir svårare för de tunga ryska fordonen att transporteras och att det kommer ta längre tid för de ryska styrkorna att förflytta sig.

Att den ryske presidenten flyttat kriget längre österut beror bland annat på att han tror sig ha större möjlighet att vara framgångsrik där, enligt amerikanska uppgifter. Dessutom stämmer det in på hans målbild att skapa en korridor längs Donbass till Krimhalvön, som Ryssland annekterade 2014.

