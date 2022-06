Bilderna från ceremonin – utan prins Andrew

Strumpebandsorden (The Most Noble Order of the Garter) instiftades av Edvard III av England 1348 som ett adligt brödraskap. Den är sedan 1946 monarkens personliga nådevedermäle och förlänas i regel endast brittiska pärer som innehaft höga offentliga ämbeten.

Icke-pärer, som till exempel den tidigare premiärministern Winston Churchill erhåller personlig knight-värdighet med epitetet ’Sir’.

Till utländska eller ”extra” riddare utnämns i regel endast regerande kristna monarker. Sveriges Carl XVI Gustaf erhöll orden 1983.

Ordens kapell är St. George’s Chapel i Windsor.

Vid installation och vid vissa riksceremonier bärs strumpebandet och särskild ordensdräkt.

Källa: Nationalencyklopedin