Bilden från Ebba Buschs kritiserade festkväll i stan

Antalet coronasmittade i Stockholm har ökat flera veckor i rad. Smittskyddsläkaren Maria Rotzén Östlund är oroad och inskärpte nyligen i Expressen TV att rekommendationerna fortfarande gäller.

– Många vill att livet ska vara normalt igen. Att man ska kunna festa, träffa personer, sitta tätt på restauranger. Det är inte så. Pandemin är fortfarande kvar, sade hon.

Sent på kvällen den 25 september deltog KD-ledaren Ebba Busch på en 30-årsmiddag för hennes vän, influencern Margaux Dietz, på en restaurang i Stockholm.

Bilden från Ebba Buschs och Margaux Dietz festnatt. Foto: Instagram

Margaux Dietz har i sin podd beskrivit hur hon och hennes vänner festat under en stor del av dagen, och att Ebba Busch senare anslöt.

Ebba Busch slår tillbaka

S-politikern Annika Strandhäll är mycket kritisk mot Ebba Buschs agerande, som hon kallar ”direkt omdömeslöst”.

Ebba Busch säger att hon deltog i ett enkelt firande.

– En vän till mig, i det här fallet Margaux, fyller år och vi är några vänner som då bokar bord tillsammans på restaurang. Så vi har varit på middag sju personer.

Ebba Busch säger till Expressen att hon och vännerna följde alla rekommendationer kring corona under kvällen. Hon har via KD:s presschef Per Gudmundsson avböjt att kommentera bilderna från kvällen.

Under torsdagen publicerade Aftonbladet bilder från en 40-årsfest den 27 september där Ebba Busch närvarande. På bilderna syns hon krama övriga festdeltagarna.

Ebba Busch skriver i ett mejl till Expressen hon ångrar att hon deltog på 40-årsfesten.

”Covid-19 gör att man ställs inför valsituationer och beslut dagligen: kommer det att uppstå trängsel, kan jag hålla avstånd? Här har jag försökt göra en bedömning på förhand genom att till exempel sitta med nära vänner och i övrigt hålla avstånd”, skriver hon och fortsätter:

”Merparten av bjudningen ägde rum utomhus. I efterhand kan jag tycka att det hade varit bättre att avstå, och det har legat till grund för de bedömningar jag gjort därefter.”

