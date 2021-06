Bil åkte in i pridetåg i Florida – en död

Föraren körde rakt in i folkmassan under lördagskvällen lokal tid. Enligt AFP ska han betett sig som han var en del av pridetåget, men sedan plötsligt ställt sig på gasen och åkt in i tåget.

Minst två personer träffades av bilisten. En har dött av sina skador.

Enligt Dean Trantalis försökte försökte föraren fly innan han greps av polis.

Borgmästaren har gått ut och kallat det för en terroristattack, även om polisen inte velat gå ut med några motiv.

Ett ögonvittne berättar för 7News hur han plötsligt såg bilen gasa upp och åka in i tåget.

Texten uppdateras