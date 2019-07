En lång rad världskändisar har engagerat sig i ASAP Rocky-fallet sedan den amerikanska rapparen häktades på sannolika skäl misstänkt för misshandel i Stockholm den 5 juli.

Rod Stewart har uttryckt sin bestörtning, Jada Pinkett Smith har anklagat Sverige för rasism, och Kim Kardashian och Kanye West ringde Donald Trump.

Även den kanadensiska popstjärnan Justin Bieber har ställt sig på ASAP Rockys sida, men i sitt senaste uttalande belyser han samtidigt en annan kontroversiell fråga.

”Släpp barnen ur burarna”

I en tweet tackar han president Donald Trump för att han engagerat sig i fallet och ringt upp statsminister Stefan Löfven för att diskutera ASAP Rocky.

Den 25-årige sångaren drar sig dock från att hylla presidentens agerande till skyarna.

”Jag vill ha min vän fri. Jag uppskattar att du försöker hjälpa till. Men när du ändå är i farten Donald Trump, kan du släppa ut barnen ur burarna?”, skriver Justin Bieber.

”Barnen” som åsyftas i Justin Biebers tweet är de tusentals ensamkommande migranter och flyktingar som just nu sitter i förvar vid den amerikanska gränsen.

Tusentals barn i förvar vid gränsen

Att barn hålls i ”burar” i ordets direkta mening finns inga belägg för, även om galler och stängsel används för att åtskilja grupper av migranter i amerikanska statens förvar, och att celler använts för att husera både vuxna och barn.

En officiell rapport från en inspektör utskickat från USA:s Department of Homeland Security fann vid ett besök på en anläggning att 900 personer förvarades på en yta menad för max 125 personer.

Just nu hålls över 11 000 ensamkommande minderåriga i tull- och invandringsmyndigheten ICE:s förvar, enligt siffror från USA:s Department of Health and Human Services (HHS).

Varning om hälsofarliga förhållanden

Enligt HHS, som har ansvar för ensamkommande migranter, har över 52 000 minderåriga omhändertagits av i samband med att de försökt ta sig in i USA eller sökt asyl sedan oktober förra året.

En demonstrant håller upp en bild på Donald Trumps tre äldsta barn under en protest i Los Angeles mot internering av migranter i USA. Foto: RONEN TIVONY/SOPA IMAGES/SHUTTERSTOCK / RONEN TIVONY/SOPA IMAGES/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

De brukar i regel sitta i ICE:s förvar i 45 dagar, tills att amerikanske myndigheter lyckats hitta en sponsor, men ibland kan det bli betydligt längre.

Enligt Time Magazine har det rapporterats om osanitära förhållanden på ett flertal ICE-anläggningar.

Både vuxna och barn ska ha spenderat långa perioder i överfulla celler utan tillgång till tvål, tandkräm.

Barn ska även ha tvingats sova på betonggolv på grund av den ökade tillströmningen av migranter till USA.

