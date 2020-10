Bidens taktik: Knäcka Trump med tv-reklam

Presidenten Donald Trump har länge varit känd för att göra sig hörd och sedd via sin Twitter. Med drygt 87,2 miljoner följare är det inte konstigt att hans inlägg skapar rubriker i amerikanska medier.

Men motkandidaten, demokraten Joe Biden, har valt ett annat vapen för att sprida sitt budskap:

Reklam.

Bidens miljonövertag

The New York Times skriver att Joe Biden haft nästan dubbelt så stor synlighet i annonser som Trump under de senaste månaderna. Främst syns övertaget i vägmästarstaterna Michigan, Pennsylvania och Wisconsin, där Biden spenderat 36 miljoner dollar mer än Trump.

Den senaste månaden har demokraten lagt 53 miljoner dollar, drygt 470,6 miljoner kronor, på annonser i de tre staterna. Motsvarande siffra för Trump var 17 miljoner dollar, eller 150 miljoner kronor.

Vågmästarstater, så kallade ”swing states” spelar en nyckelroll inför valet i november. Detta eftersom de uppgörs av väljare som ofta byter preferens mellan Republikanska partiet och Demokratiska partiet.

Trump skar ner på omkostnaderna

Enligt New York Times tyder Trumps annonsbrist på finansiella problem inom hans kampanj. Medan Biden har lagt i en andra växel i valspurten, har Trump minskat på sina omkostnader.

Även under valet 2016 lade Trump mindre pengar på annonser än motkandidaten Hillary Clinton. Men då var spelplanen en annan. Båda kandidaterna kunde förlita sig mer på att dra in uppmärksamhet från sina valturnéer, med tal inför tusentals supportrar. Den möjligheten har minskats drastiskt i och med pandemin.

Joe Biden på ett kampanjmöte i North Carolina under söndagen.

Trumps tal i Michigan – svaret om en fredlig övergång.

LÄS MER: Konspirationen som ser Trump som sin frälsare