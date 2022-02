Bidens order: Släpp Trumps gästlista

Utskottet som utreder attacken mot Kapitoilum har begärt att få se besökslistor från Vita huset, från några månader innan attacken och fram till den dag – den 6 januari – då attacken utfördes, i samband med att ett antal republikanska kongressledamöter försökte få rösträkningen stoppad.

Liksom med andra dokument har Trump försökt hindra utskottet från att ta del av dessa listor, med hänvisning till rikets säkerhet. Och liksom tidigare avfärdar Joe Biden Trumps invändningar. rapporterar NY Times. I en order skriver Bidens företrädare Dana Remus att National Archives ska lämna över listorna inom 15 dagar – och i ett brev har Trump informerats om att arkivet kommer att följa ordern om de inte stoppas av en domstol.

Trump har tidigare försökt få domstolarna på sin sida i kampen mot att utreda attacken, men i förra månaden fattade Högsta domstolen ett beslut om att han inte hade rätten att stoppa utlämnandet av dokument. Det är oklart om Trump åter kommer att försöka stoppa eller fördröja utredningen genom domstolarna.

Ökad takt i utredningen

Det är också oklart hur detaljerade besökslistorna under Trumps tid var eller vad dokumenten skulle kunna visa för utredarna.

Utskottet har efter årsskiftet ökat takten i sin utredning och nått en del slutsatser kring vad den dåvarande presidenten gjorde under tiden hans anhängare belägrade kongressens salar. Genom dokument och vittnesmål har man sett att Trump följde attacken via tv, att han till en början vägrade fördöma eller försöka stoppa våldet, att Ivanka Trump kallades in som desperat åtgärd och att han under morgonen, via telefon, försökt pressa vicepresident Pence till att stryka elektorsröster för Joe Biden.

Utskottet har även försökt titta på hur Trump under tiden mellan valet och attacken försökt ogiltigförklara valet, vilket besökslistorna eventuellt skulle kunna bringa lite mer klarhet i.

