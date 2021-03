Bidens kris – tusentals barn lämnas vid gränsen

Rörelsen mot USA:s gräns har pågått sedan det blev klart att Donald Trump skulle lämna över till Joe Biden. Migranter från hela Centralamerika har satt sitt hopp till den nye presidenten, som utlovat en mer human migrationspolitik än föregångarens ”USA först”-doktrin.

Men coronapandemin har satt käppar i hjulet för Biden. Hittills har majoriteten av de odokumenterade flyktingarna avvisats från gränsen. Samtidigt har presidenten varit bakbunden när det gäller en grupp:

De ensamma minderåriga.

Till skillnad från Trump har Biden lovat att inte avvisa barnen som kommer utan vårdnadshavare. Men på grund av pandemin är resurserna för att ta hand om dem små – och nu fylls de tillfälliga flyktinglägren vid gränsen.

Vill öppna fler läger

Biden-administrationen valde nyligen att återöppna det tillfälliga lägret i Carrizo Springs i Texas, som har plats för 700 barn. Nu planerar man även att öppna en större lokal i Homestead i Florida.

Enligt CNN har Vita huset skickat ut ett PM om att liknande lokaler ska öppna upp för kapaciteter som innan pandemin, med hänvisning till ”extraordinära omständigheter”.

– Vi förstår utmaningarna med att dessa ensamma barn kommer över gränsen, och tillflödet som vi självklart förbereder oss för, och förbereder oss för att möta, säger Vita husets presstalesperson, Jen Psaki, till tv-kanalen.

”Något av en kris”

Barnen måste sitta i karantän i 10 dagar och testa negativt för covid-19 två gånger innan de kan lämna lägren. Under tiden försöker myndigheterna hitta släktingar som bor i USA.

– USA:s migrationsmyndigheter faller in i gamla mönster för att de känner sig pressade. Sättet de hanterar detta på orsakar något av en kris, säger Joshua Rubin, aktivist inom organisationen Witness at the Border, till AFP.

Människorättsadvokaten Jennifer Podkul konstaterar att Biden-administrationen kritiseras från alla håll, men tillägger:

– Det är väldigt svårt och de var tvungna att börja på ruta ett. Trump fullkomligt dissekerade USA:s skyddsprogram, säger hon till AFP.

