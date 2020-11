Bidens anhängare firar med champagne och dans

Efter fyra dagars nervpressande rösträkning drar miljoner amerikaner en lättnadens suck. Deras kandidat, Joe Biden, vinner valet och blir landets nästa presidenten.

Jublande människor samlas spontant på gator och på gräsmattorna framför sina hus. De tutar i sina bilar, de trummar på grytor och kastruller.

Vid Chase Center i Wilmington i Joe Bidens hemdelstat Delaware samlades supportrar återigen. De har kommit till de parkeringsplatser som omger Chase Center ända sedan valnatten, för att visa sitt stöd och förhoppningsvis se en glimt av den blivande presidenten.

”Nu är jag så glad”

Under lördagen dök folk upp kort efter att CNN utropat Biden som segrare. Det sjöngs och dansades och jublades redan vid lunchtid trots att den blivande presidenten inte väntades förrän åtta på kvällen.

– Jag började gråta när det blev klart. Det betyder så mycket för mig. Jag har suttit på jobbet och tittat på telefonen och titta på nyheterna och uppdaterat Twitter hela tiden. I tisdags var jag otroligt stressad, men onsdag, torsdag, fredag kändes det bättre och bättre. Nu är jag såå glad över det här, säger talpedagogen Haley Olsen, 26.

Debbie Warren, 58, var ute med sin mamma Faith Green. Faith hade tagit med en docka föreställande Joe Biden – med munskydd! – vid ett skrivbord draperat med en amerikansk flagga.

– Det är så stort. För oss som svarta kvinnor är det hur stort som helst att Kamala Harris blir vicepresident. Jag har inte sovit nåt. Men jag var säker på att han skulle vinna, säger Debbie Warren.

Dansar och sjunger

På Manhattan och i Harlem i New York dansar och sjunger folk på gatan. Tusentals glada new yorkers kantade gatorna under kvällen, svensk tid, och jublade över valsegern.

Vid Columbus Circle, vid Central Parks sydvästra hörn där Trump International Hotel ligger, dök New York-senatorn Chuck Schumer upp för att fira.

New York-senatorn Chuck Schumer dök upp i vimlet bland firarna på Manhattan. Foto: Darielle Smolian

I Louisville i Kentucky skålar grannar i champagne, rapporterar AP.

Emmi Braselton, 37, grafisk designer, gick på gatan i Atlanta med sin lilla dotter Sylvie, 2, när oväsendet plötsligt bröt ut. Hon berättar att dottern frågade: ”Mamma, vad är det där?”

– Jag svarade att den bra killen vann. Och att vi får en kvinna som vicepresident. Då sa hon: ”Jag vill bli president”, berättar Emmi Braselton för Reuters.

Kay Nicholas, 73, pensionerad rektor, berättar för AP att hon höll på och dammsög hemma i Detroit när hon hörde att Biden utropats som vinnare.

”Naturen firar också”

– Jag kunde bara säga ”tack gode Gud”. Det har inget att göra med demokrater eller republikaner. Det handlar om anständighet, säger hon och fortsätter:

– Det här landet har integritet och förhoppningsvis kan vi anständighet. Jag tror Biden kan göra det, att han kan få tillbaka vänligheten.

Och Lola Faleit, 26, HR-chef i New York, anser att till och med vädergudarna står på Joe Bidens sida.

– Nu känner jag mig mindre orolig för mina invandrade vänner. 2016 grät jag, i dag firar vi. Titta, himlen är klarblå, solen skiner. Naturen firar också, säger hon till AP.

Så firas Bidens seger:

