Biden varnar världsledare: Demokratin under attack

Under sitt tal efter ett privat möte med G7-ledarna varnade Joe Biden för att demokratin är under attack.

USA:s president Joe Biden höll under fredagen ett tal där han varnade för att ”demokratiska framsteg är under attack”, rapporterar The Hill.

Biden höll talet efter G7-mötet med andra världsledare och gjorde klart att Trumps ”America First”-policy är begravd – och det transatlantiska partnerskapet pånyttfött.

– Jag skickar ett tydligt budskap till världen: Amerika är tillbaka, sa Joe Biden.