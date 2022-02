Högt uppsatta personer inom den brittiska regeringen säger sig vara övertygade om att Rysslands president Vladimir Putin bestämt sig för att invadera Ukraina.

Tidigare har samma källor varit mer osäkra i frågan, men efter artilleriattacken mot en förskola i Stanytsia Luganska, har de ändrat ståndpunkt.

– Han kommer göra det, och det kommer bli fruktansvärt, uppger en regeringsperson för The Times.

”False flag operation”

Även inom Biden-administrationen tror man att risken för ett angrepp är ”mycket hög” och att attacken kan vara dagar bort. Tidigare har amerikanska underrättelseuppgifter gjort gällande att en invasion skulle ske den 16 februari, vilket inte skedde.

Storbritannien misstänker att närmre hälften av Rysslands armé är inom 50 kilometer från gränsen till Ukraina och att 14 nya bataljoner är på väg.

Den amerikanske presidenten varnade under torsdagen för att Ryssland mycket väl kan planera en attack under falsk flagg, som ursäkt för att gå in i Ukraina rapporterar Sky News.

– Vi har anledning att tro att de har påbörjat en ”false flag operation” för att ge dem en ursäkt att gå in.

President Biden säger vidare:

– Varje indikation vi har talar för att de förbereder att gå in i Ukraina och attacker Ukraina.

USA:s statssekreterare Antony Blinken förklarar närmre.

– Det kan röra sig om en fabricerad så kallad terrorbombning inne i Ryssland, en påhittad upptäckt av en massgrav, en iscensatt drönarattack mot civilbefolkningen, eller en påhittad – eller riktigt – attack där man använder kemiska vapen.

Händelserna kan av Ryssland komma att beskrivas som etnisk rensning eller ett folkmord, enligt Blinken.

Ryssland motsätter sig uppgifterna

Rysslands biträdande utrikesminister Sergei Vershinin säger att Blinkens kommentar är ”beklaglig och farlig” skriver Sky News.

Ryssland har vid flera tillfällen sagt att de inte har några intentioner att invadera Ukraina och meddelade på tisdagen att de drar tillbaka sina trupper. Uttalandet ackompanjerades med videor på pansarvagnar som rullas ombord på ett transporttåg.

En senior analytiker vid den brittiska försvarsanalysgruppen Jane, Thomas Bullock, kommenterar materialet till the Guardian och säger att bilderna snarare tyder på motsatsen.

– Det ser ut som att materielen faktiskt flyttas närmre gränsen. Det finns inget som tyder på motsatsen.

Bullock säger vidare:

– Det är lite missvisande faktiskt. Om du vill ha ett konsekvent narrativ så skulle du visa upp pansarvagnar på väg mot tågstationen. Istället visas de när de åker än hit och än dit, fram och tillbaka.

