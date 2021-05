Biden och Harris vänner igen – efter hårda orden

USA:s president Joe Biden och hans vicepresident Kamala Harris har visat en enad front sedan valvinsten förra året.

Men i den kommande boken ”Battle for the Soul: Inside the Democrats Campaigns to Defeat Trump” framkommer det hur hård splittringen var mellan de två under Demokraternas primärval 2019 – då de båda tävlade om vem som skulle få bli partiets presidentkandidat.

Hårda ord efter debatt

Den amerikanska nyhetssajten Politico har på förhand publicerat ett kort segment ur boken där det framkommer att även Joe Bidens hustru, Jill Biden, var inblandad i konflikten.

Bland annat ska hon blivit mycket upprörd över att Kamala Harris kallat hennes make för rasist under en debatt, vilket hon sedan berättade för Biden-anhängare under en efterföljande telefonkonferens.

Enligt boken ska Jill Biden då sagt att Kamala Harris kunde ”go fuck herself”, på svenska ungefär ”dra åt helvete”.

”Vi har gått vidare”

Jill Biden förnekar inte att hon sagt de hårda orden om Kamala Harris.

– Det var för två år sedan. Vi har gått vidare från det, säger hon i ett uttalande.

Kamala Harris, som enligt boken också fällt hårda ord om Joe Biden, har inte kommenterat Jill Bidens förolämpning. Däremot tycks även hon ha gått vidare från konflikten då hon kunde ses kramas med Jill Biden under en ceremoni i Vita huset på fredagen.

