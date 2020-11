Presidentvalet 2020 anses av många vara det viktigaste någonsin – för USA men också för världen. Här är din guide till nattens rysare med alla tider och viktiga fakta.

Alla svenska tider för valet i USA

Valvakan i Expressen TV startar 21.00 med debatter och analyser – och pågår hela natten. Om du följer Expressens valvaka (eller någon annan kanal som CNN eller BBC) är det här tiderna och staterna som du ska hålla reda på.

24.00 svensk tid: första vallokalerna stängs

Vid midnatt, svensk tid, stänger Indiana och Kentucky sina vallokaler. Här förväntas republikanerna vinna. I Indiana har Vigo county röstat på vinnaren i varje val sedan 1956. Men vänta inte på det resultatet: Indiana är ökänt för långsam rösträkning. I Expressen TV blir det rapporter från både Trumps och Bidens valvakor.

01.00 Tid för Florida och Virginia att stänga

Viktiga vågmästarstaten Virginia har röstat klart, även många i Florida, en annan viktig vågmästare – men några vallokaler i Florida har öppet en timme till. Även Georgia, Indiana, Kentucky, South Carolina och Vermont stänger. I Georgia är republikanerna traditionellt starka, men Biden har haft en del framgångar i valundersökningar. Värt att hålla ett öga på.

01.30 svensk tid: håll koll på rysaren Ohio

North Carolina, Ohio och West Virginia stänger. Vågmästarstaten Ohio blir en rysare, en förlust för Trump här är en katastrof för Republikanerna.

02.00 Vallokaler i 17 stater stängs vid denna tid

Klockan två i natt stängs vallokalerna i Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee och Washington DC. Några vallokaler stänger också i Michigan och Texas. Vågmästarstaten Pennsylvania är viktigt, men här tror man att rösträkningen kommer att ta flera dagar. Läs mer här i The Guardian.

02.30 Biden mot Trump – tid för vallokalsundersökningar

Vallokaler i Arkansas stänger. CNN och Reuters kommer klockan 02.30 att publicera uppdaterade nationella vallokalsundersökningar från Edison Research, med procentuppskattningar av stödet för Joe Biden respektive Donald Trump.

03.00 Flera vågmästarstater stänger nu

Nu händer det grejer. Vågmästarstaterna Colorado, Minnesota och Wisconsin stänger sina vallokaler. Vi får kolla bakåt mot rösträkningen i Florida, North Carolina, Georgia och Ohio. Men också framåt mot Arizona, som brukar vara snabba på att räkna röster, och där Republikanerna brukar vinna – men där det har sett jämnt ut denna gång. Omröstningarna avslutas i Arizona, Kansas, Louisiana, Michigan, Nebraska, New Mexico, New York, North Dakota, South Dakota, Texas och Wyoming.

04.00 svensk tid: doften av seger?

Nu stänger Iowa, Montana, Nevada och Utah. Både Iowa och Nevada har vågmästarroller, och utgången är osäker. Normalt sett brukar man känna doften av vem som ska vinna vid denna tidpunkt, men det är inte alls garanterat. I Expressen TV blir det rapport från Trumps valvaka.

05.00 Nu kan USA-valet vara avgjort

Kalifornien, Idaho, Oregon och Washington har röstat färdigt. Även om vi inte kan vara säkra på att kunna peka ut en definitiv vinnare kommer analyserna att hagla. Och tänk på detta: i valet 2008 kunde Fox News utropa Barack Obama till president exakt vid denna tidpunkt. 2012 fastslog AP klockan 05.38 att Obama vunnit. Och i det oerhört jämna valet 2016 konstaterade AP klockan 08.29 att Trump valts till president.

06.00 Hawaii stänger vallokalerna

Vallokalerna på Hawaii stänger, men har du varit vaken så länge är det inte det som är intressant utan om Trump eller Biden – eller båda – har utropat sig till vinnare.

07.00 svensk tid: sista staten ut: Alaska

Vallokalerna i Alaska stänger. Vi vet kanske om valresultatet i USA har gett upphov till det våld och de upplopp som vissa fruktar. För dig är det dags att äta frukost, läsa Expressen och sedan åka till skolan eller jobbet eller kanske jobba hemifrån i dag.

