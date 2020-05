Biden: Du är inte svart om du röstar på Trump

Det var på fredagen som Demokraternas huvudkandidat Joe Biden gästade det amerikanska radioprogrammet ”The Breakfast Club”.

I intervjun pressas kandidaten – som av allt att döma blir den som utmanar Donald Trump i höstens presidentval – om politik som ska förbättra situationen för svarta amerikaner, rapporterar CNBC.

Joe Biden berättar bland annat att han har flera svarta amerikaner som han ser som möjliga vicepresidenter. Minst tre genomgår just nu granskningar där man går igenom kandidatens privata och offentliga liv, däribland deklarationer och tidigare politiska uttalande.

I går kom uppgiften om att Joe Biden officiellt bett Amy Klobuchar att genomgå en granskning för den potentiella rollen som vice president.

Men det är Joe Bidens kommentarer i slutet av intervjun som skapat reaktioner.

Joe Biden: Då är du inte svart

I samband med att demokratens presstalesperson försöker avsluta intervjun säger Joe Biden:

– Har du fler frågor? Låt mig säga dig en sak. Om du har svårt att välja mellan mig och Trump så är du inte svart.

– NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) har stöttat mig varje gång jag ställt upp i val. Kolla på min historia.

Vernon Jones, demokrat i representanthuset och som ställt sig bakom Donald Trump, skriver på Twitter:

”Jag vaknade upp till nyheten att jag tydligen inte är svart.”

”Joe Biden, vem är du att säga till de över 1 miljon svarta amerikaner som röstade på Donald Trump, att vi inte är svarta? ”

Symone Sanders är en av Bidens topprådgivare. Hon skriver på Twitter att kommentaren var ett skämt.

