”Betydande” vinster för Ryssland i östra Ukraina

Sedan en tid tillbaka har Rysslands huvudfokus i kriget legat på att erövra städer i östra Ukraina.

I flera veckors tid har hårda strider rasat i Sievjerodonetsk och under fredagen rapporterade AP om att ukrainska styrkor nu har fått order att dra sig tillbaka från industristaden.

Samtidigt skriver tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) i sin senaste analys att de ryska styrkorna sannolikt har nått de södra utkanterna av staden Lysychansk.

Tankesmedjan menar dock att detta inte är avgörande för krigets utgång.

”Dessa vinster kommer sannolikt inte ge ryska styrkor en avgörande fördel i ytterligare operationer i Ukraina”, skriver tankesmedjan.

Försöker omringa ukrainska styrkor

Enligt ISW fortsätter även Ryssland försöka omringa de ukrainska styrkorna i byarna Hirske och Zolote. Ukrainska trupper lider enligt tankesmedjan ”stora förluster”, men har lyckats sakta ner den ryska framryckningen då de har ännu inte lyckats ta full kontroll över områdena.

ISW rapporter också om att Belarus genomför en militär övning längs den ukrainska gränsen.

Belarus försvarsminister Viktor Khrenin träffade Rysslands försvarsminister Sergej Shojgu i Moskva den 23 juni för att diskutera pågående bilaterala militära avtal, men enligt tankesmedjan är det inte sannolikt Belarus går in i kriget på Rysslands sida på grund av deras låga kapacitet och de inrikespolitiska konsekvenserna för landets president Alexander Lukasjenko.

