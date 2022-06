Betongblandare mitt på vägen i Borås

– Betongblandaren lossnade när lastbilen skulle svänga upp på 40:an, säger Andreas Nylander, vid räddningstjänsten, till radion.

Vid 07.30 höll räddningstjänsten på att sanera hydraulolja och cement som läckt ut.

– Vi är snart klara. Sedan ska ju den här saken flyttas, det vet jag inte när det sker, säger Nylander till radion.

Trafikverkets prognos är att olyckan kommer påverka trafiken fram till klockan 10, skriver BT.

Enligt tidningens reporter körs i stället all trafik in mot centrum via riksväg 40.