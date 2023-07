Beslutet som avgör Muf-ledarens framtid

I fredags bjöd Moderata ungdomsförbundet, Muf, in till fest under Almedalsveckan, tillsammans med de andra ungdomsförbunden i den forna alliansen. Stämningen var hög när ledarna för Muf, Luf, Cuf och KDU firade in tolvslaget och det slopade danstillståndet på en knökfull Visbypub.

Men under ytan bubblar missnöjet inom Muf. Anledningen är ordföranden Douglas Thors omskrivna röstkupp tidigare i år, som nu riskerar att få svåra konsekvenser för förbundets ekonomi.

Enligt Expressens källor kan Douglas Thor omöjligt sitta kvar, om den ansvariga myndigheten MUCF inte backar helt från sitt beslut att stoppa utbetalningarna om totalt 2,7 miljoner kronor – det vill säga nära hälften av Mufs intäkter.

– Trycket skulle bli så pass högt att han inte skulle kunna vara kvar. Partiledningen i Moderaterna kommer i det läget uppmana honom att lämna och folk skulle öppet gå ut och kräva det inom förbundet, säger en person med insyn.

Ska överklaga beslutet

Just nu pågår ett intensivt arbete med att skriva en överklagan, som ska lämnas in i nästa vecka. De flesta som Expressen har talat med är övertygade om att MUCF kommer att ändra sitt beslut, åtminstone delvis.

Men även i ett läge där man bara får behålla en del av pengarna menar flera att Douglas Thor hänger löst.

Under ordförandevalet i höstas lovade Thor att ena det splittrade förbundet, och han har haft en uttalad ambition om att Muf ska bli ”regeringssamarbetet femte parti”. Men den pågående konflikten har gjort det omöjligt att nå ut med några politiska förslag.

En källa beskriver det som ”pinsamt” att Kristersson tvingades svara på frågor om problemen i Muf under Moderaternas dag i Almedalen.

Upplevelsen i förbundet är också att partiledningen har distanserat sig från Muf. Till exempel fick Douglas Thor inte tala före Ulf Kristersson under Moderaternas Sverigemöte i våras, och inte heller före statsministerns tal i Almedalen – något som hans företrädare har gjort.

Försvarar Douglas Thor

Trots ett utbrett missnöje finns det de som försvarar Douglas Thor, och som rentav har stärkts i sin uppfattning om att han är rätt person att styra Muf.

– Jag skulle säga att hans stöd är större än tidigare. De som hörs nu förlorade voteringen och kan inte släppa det, de försöker göra allt de kan för att undergräva hans förtroende, säger en distriktsordförande.

Douglas Thor säger till Expressen att han har en ”god dialog” med MUCF och att han inte har några planer på att kliva åt sidan – oavsett vad utfallet blir.

– Det är förstås allvarligt, men vi ska göra det vi kan för att reda ut det här. Förtroendet för Moderata ungdomsförbundets ordförande prövas av Moderata ungdomsförbundet och jag känner att mitt stöd är brett.

Hur ser du på att flera vill se din avgång?

– Jag blev vald med liten marginal. De personer som inte ville se mig som ordförande då, de vill inte se mig som ordförande nu heller. Jag ska göra mitt bästa för att ena förbundet under åren framöver, säger Douglas Thor.