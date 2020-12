Beskedet: Tyskland stänger över jul

Den tyska regeringen har kommit med besked om nya restriktioner i Tyskland, som ska gälla från och med onsdag 16 december till den 10 januari, skriver Der Spiegel.

Efter många diskussioner mellan förbundskansler Angela Merkel och ledarna för de tyska delstaterna – berättade Merkel om beslutet på söndagens presskonferens.

– Det finns akuta behov av att vidta åtgärder, säger Merkel.

Beslutet gäller alla butiker som inte säljer nödvändiga varor, så som apotek och matvaruhandel.

Frisörsalonger stänger ner, arbetsgivare ombeds ge sina anställda en ökad möjlighet att arbeta hemifrån och alkohol på offentliga platser förbjuds.

Angela Merkel och den tyska regeringen har även beslutat om skolstängning. Den obligatoriska närvaron försvinner från skolorna den 16 december, skriver tidningen Bild.

Tyskarnas julfirande

Tyskland har sedan mitten av november varit delvis nedstängt, restriktionerna har varierat mellan delstaterna – men nu blir det lika för alla.

Enligt uppgifter till Bild kommer även julen att påverkas av de nya restriktionerna. Varje hushåll kommer få bjuda in ytterligare fyra personer under julfirandet, endast personer som är nära familjemedlemmar – personer under 15 räknas inte.