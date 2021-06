Prognosen: Så blir vädret i midsommar

Solsugna midsommarfirare får nöja sig med att det hittills inte är klarlagt att det blir regn. Men några glädjeprognoser går inte att utlova.

– Det är för tidigt att säga hur vädret blir, det man kan säga är att det kan både bli regn och det kan bli sol. De tendenser som finns är att det skulle vara en del lågtryckstrafik från Atlanten som drar in. I sådana fall ... jag har svårt att tro att hela midsommarveckan blir ett enda stort högtryck i de lägena, säger Per Holmberg, meteorolog på väderinstitutet Storm.

Rekord – sedan svalare

De kommande dagarna ser vädergudarna ut att bjuda på stor variation. Under helgen innan midsommar ser det ut att kunna bli upp mot 30 grader på sina håll.

Det kan betyda säsongshögsta.

Men dagarna därpå ser det ut att bli något svalare än så länge, upp mot 20 grader eller något över.

Varmast på midsommarafton ser det enligt Storms prognos ut att bli i Haparanda, Gävle, Uppsala, Eskilstuna, Västerås och Västervik där det ser ut att bli upp till 17 grader varmt.

”Det kan växla lite”

I Sälen verkar det samtidigt vara läge för rejäla kläder, åtminstone om man ska kunna avnjuta sillen utomhus. Där ser temperaturen ut att landa på 6 grader på midsommarafton.

– Det man kan tänka då är att det kan växla lite den veckan. Det kan bli så att det drar in ett stort område med regn i samband med en front i stora delar av landet. Men det kan också innebära att det rör sig förbi under natten och sen tillfälligt under dagen blir det ganska bra väder, säger Per Holmberg.

Det gäller helt enkelt att vara beredd med både tunna sommarkläder, regnställ och lite varmare kläder.

13-dygnsprognosen:

Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge