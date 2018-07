Efter 17 dagar fast i grottsystemet kom under tisdagen glädjebeskedet: alla pojkarna samt deras tränare hade klarat sig, tack vare en enorm räddningsaktion.

På plats var, förutom det stora räddningsteamet, filmproducenten Michael Scott som bor i Thailand på deltid. Genast kunde han meddela att den dramatiska historien ska förevigas på vita duken.

– Tapperheten och hjältemodet jag bevittnade är otroligt inspirerande, så, ja, det här kommer att bli en film för oss, säger han till The Hollywood reporter.

Michael Scott är vd för det kristna filmbolaget Pure flix, som tidigare bland annat producerat filmserien ”God's not dead”.

– Den här filmen behöver nödvändigtvis inte bli kristen, men inspirerande, säger han till tidningen.

Specialistdykaren Saman Gunan miste livet under räddningsinsatsen. Nu hyllas han för sin hjälteinsats. Foto: POLARIS / POLARIS POLARIS IMAGES

Vän med den bortgångne hjälten

Enligt Hollywood reporter ska Michael Scott personligen ha talat med 90 av de dykare som var involverade i räddningsaktionen, samt pratat med flera av pojkarnas familjemedlemmar.

Producenten har tidigare spelat in fem filmer i Thailand under åren 2008 till 2011, och planerar nu att filmen om grotträddningen även den ska spelas in i landet.

Under de kommande veckorna är tanken att hitta rätt manusförfattare, för att sedan skrida till verket. Filmen beräknas få en budget upp till 60 miljoner dollar, motsvarande ungefär 525 miljoner kronor.

Det var i samband med de tragiska nyheterna om militären och dykaren Saman Kunans, 38, död som historien blev särskilt personlig för Michael Scott – Kunan var nämligen vän med filmproducentens hustru.

– Det här handlar inte bara om en film, det handlar om att hylla alla inblandade, inklusive soldaten som dog, säger han.