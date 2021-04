Beskedet om prins Philips begravning

Pandemin kommer orsaka svårigheter för en begravning av det slag som prins Philip själv önskat. I stället för de planerat 800 sörjande kommer endast 30 personer få delta vid begravningen – som genomförs lördagen den 17 april.

En fullständig lista kommer först i veckan, men Daily Mail menar att det finns indikationer på vilka som närvarar.

De kommer vara där

Först på listan kommer av förklarliga skäl drottning Elizabeth, följd av prinsarna William och Charles – vilka är arvingar till tronen. Även prins Philips barn prinsessan Anne samt prinsarna Andrew och Edward och deras respektive väntas medverka.

Prins Harry kommer flyga hem från Kalifornien för att under några dagar sitta i karantän så att han också kan vara på plats. Hans fru, Meghan Markle, som är gravid med parets andra barn, verkar däremot inte komma. Inte heller deras son Archie.

Med tanke på det snäva urvalet väntas premiärminister Boris Johnsson, enligt Daily Mail, bara vara namn 29 på listan av de 30 utvalda.

Delar av ceremonin stryks

Tidigare planer för begravning har gjort gällande att prinsen skulle balsameras och föras till London och kapellet St James, men det är i nuläget uteslutet. Planerna om en kortege genom Windsor läggs också åt sidan.

Under ceremonin kommer prinsens favoritsjöfararvisa ”For those in peril on the sea” spelas och ceremonin avslutas till tonerna av organistens klagan när prinsens kista sänks ned i i den kungliga kryptan. Där kommer han ligga till dess att drottningen går bort, och de tillsammans begravs i minneskapellet vid Windsor Castle.

