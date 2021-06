Beskedet: Då kommer supervärmen tillbaka

Värmesmockan har precis blåst förbi när nästa kan vara på väg in.

Men först väntar en molnig midsommarhelg. Enligt prognosen blir det på många håll i landet en växlande molnighet. Framför allt i Götaland och Svealand lär det bli molnigt.

– Då väntas det också dyka upp kraftigare regnskurar med lokala inslag av åska, säger Per Holmberg.

Även i Norrland väntas det bli en del regnskurar. Däremot kan det bli soligt längs Norrlandskusten.

Men när molnen dragit förbi tittar solen in.

Prognosen är att det redan i början av veckan väntas ett fint väder.

– Det ser ut som att det växer in ett högtrycksbetonat väder, samtidigt blir det varmare. I Svealand och Götaland i nästa vecka blir det relativt varmt igen. I Norrland är det ostadigt i början av veckan. Men mot slutet stabiliseras det även där med mer sol, säger Per Holmberg.

Visserligen blir det inte lika varmt som den senaste värmeböljan med allmänna temperaturer på 30 grader.

Men på flera platser kan kvicksilvret slå 30.

– Det ser ut att bli 25 grader på många håll. Inte så varmt som det varit, men mellan 25 och 30 grader, säger Per Holmgren.

De södra delarna av Sverige ser ut att vara de stora värmevinnarna – även om det i princip går att uppehålla sig var som helst i landet och få ett fint svenskt sommarväder.

Så blir vädret

Götaland:

Solig, varmt och temperaturer mellan 25 och 30. Visserligen kan det dra in moln under främst tisdag och onsdag. Men den genomgående trenden under vecka 26 är värme.

Vinden väntas bli svag med 2-3 meter per sekund.

Midsommarhelgen väntas däremot bli rejält mörk – enligt prognosen är inte solchanserna särskilt stora.

Svealand:

En midsommarhelg med växlande molnighet och regn väntas. På sina håll blir det även åska.

Men när molnen dragit förbi tittar solen fram. Och som den gör det.

Temperaturerna väntas ligga kring 25 grader. Och även om det inte riktigt blir lika varmt som i Götaland blir det ändå sommarvärme.

Svag vind, få moln och mycket liten risk för regn. Det ser lovande ut för Sveriges mittenregion.

Norrland:

Norrlänningarna får inte de riktigt höga temperaturer som mäts upp i de södra delarna av landet. Men på midsommar skiljer det sig: Då väntas det sol längs kusten – till skillnad från i princip alla andra platser i Sverige.

Nästa vecka inleds ostadigt, med risk för regn. Men fler dagar som går – ju bättre blir vädret. Och lagom till torsdag är himmelen klar och solens strålar värmer.

Visa mer