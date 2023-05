Polisen fick under torsdagseftermiddagen in larmsamtal om att någon hade kört in med en grävmaskin i en busskur i Skoghall.

– Det blev bara kaffeved kvar, säger Anders Dahlman, presstalesperson hos polisen region Bergslagen, till NWT.

Polisen grep kort därefter en berusad man i 40-årsåldern.

– Han är misstänkt för grovt rattfylleri, vårdslöshet i trafiken och tillgrepp av fortskaffningsmedel, säger Anders Dahlman till tidningen.