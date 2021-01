Bergström om vaccinets effektivitet hos de äldre

På fredagen kommer europeiska läkemedelsmyndigheten EMA med ett utlåtande om coronavaccinet från Astra Zeneca. I Tyskland har man redan gått ut med en avrådan för personer över 65 år, eftersom studierna på vaccinets effektivitet i åldersgruppen är begränsade.

Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström tror att EMA kan göra en liknande tolkning.

– Vi får se hur godkännandet ser ut i dag. Det kommer sannolikt stå att det är osäkert just nu hur effektivt det är hos äldre, men inte att det helt saknar effekt. Det utgör grunden för den tyska rekommendationen, säger han.

Pågår studier på äldre

Bergström understryker att rekommendationen kan ändras inom kort, i takt med att resultat från fler studier kommer in.

– Jag tror att den rekommendationen kommer uppdateras ganska snabbt. Man ska komma ihåg att det pågår en stor studie i USA från Astra Zeneca som innehåller många fler äldre. Men vi vill inte invänta studien för att stoppa in en siffra för 65 plus. Allting sker i realtid just nu, med utveckling, tillverkning och kliniska resultat.

– Vi får se hur Folkhälsomyndigheten ser på det och om det påverkar deras planer kommande veckorna. Men det är som sagt några veckor innan det kommer ytterligare data, säger Richard Bergström.

Statsepidemiolog Anders Tegnell uppgav på torsdagen att myndigheten inväntar EU:s besked, innan de tar ställning till om vaccinplanen bör justeras.

Bråk mellan EU och Astra Zeneca

Vaccinstarten i EU har omgärdats av en ryckighet. Pfizer, som blev första vaccintillverkare att få godkänt, har initialt inte kunnat leverera i utlovad mängd. Nu står det klart att även Astra Zenecas tidiga leveranser kommer att vara 60 procent lägre än avtalat.

Sveriges leverans i februari har därmed krympt från 1 miljon doser till cirka 400 000.

Det har lett till ett öppet bråk mellan EU och den svensk-brittiska läkemedelsjätten. Bolaget hänvisar till produktionsproblem, men har samtidigt två fabriker i gång i Storbritannien. EU anser att man bör få ta del av doserna som tillverkas där, och att bolaget annars gör sig skyldiga till kontraktsbrott.

Det säger Astra Zeneca blankt nej till. Vd:n Pascal Soriot hävdar att kontraktet endast innebär att de ska leverera enligt bästa förmåga. Nu har EU-ordföranden Ursula von der Leyen begärt att kontraktet ska offentliggöras.

Richard Bergström anser att kontraktet är ”kristallklart” och att Astra Zeneca måste lösa leveranserna.

– Det är ett avbräck. Astra Zenecas oförmåga att leverera är ett haltande.

Tror på midsommarmålet

Han tror samtidigt att Sverige har goda chanser att hålla målet om att hela den vuxna befolkningen ska ha erbjudits vaccin till midsommar.

– Vi kan inte bara räkna utifrån leveranserna som kommer nu. Från mars-april kommer minst 500 000 doser i veckan. Det viktiga är att regionerna är förberedda på skalan. Väldigt mycket kommer hända de sista fyra månaderna, från mars och framåt, säger Richard Bergström.

EU har kritiserats för att ha ”sjabblat bort” vaccinstarten, och jämförs med hur USA, Storbritannien och Israel satsat och förhandlat med läkemedelsbolagen. Upphandlingsexperten Gerd Kerkhoff säger till SvD att Europa kom i gång sent, och att resultatet efter utdragna förhandlingar var ”usla och till inte förpliktigande avtal”.

Richard Bergström avfärdar kritiken.

– Det är för tidigt att utvärdera. EU skrev avtal samtidigt som Storbritannien och USA. Vi köpte på oss så mycket vaccin vi kan få, och har mer än Storbritannien och USA i förhållande till befolkningsmängd. Vi har breda portföljer. Israel hade en speciallösning, som de lyckades få till flera månader tidigare, och storsatsade på Pfizers vaccin.

– Vi har en förskjutning i starten på några veckor jämfört med Storbritannien, men det är för att vi inte ville ta till ett nödgodkännande, säger Richard Bergström.

Chefen gav vaccinet till kompisarna