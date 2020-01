Ordföranden för Moderaternas ungdomsförbund Muf, Benjamin Dousa, placerar sig som nummer ett på Expressens lista över de 30 främsta makthavarna inom politiken under 30.

Ur motiveringen:

”Ungdomsförbundens roll brukar vara att kommentera det partierna gör. Gärna kritiskt, men sällan på ett sätt som får verklig betydelse. Så är inte fallet med Benjamin Dousas Muf /.../ Gång på gång har Dousa visat att det är han som driver Moderaterna och därmed även delar av borgerligheten framför sig. Inte i perifera symbolfrågor, utan på tunga politikområden”.

Håller du med om att du har mer inflytande än andra ungdomsförbundsordföranden?

– Kanske inte jag som person, men jag skulle säga att Muf under de senaste åren definitivt använt vårt inflytande mer än tidigare. Tack vare en bra koordinering och att vi har varit väldigt eniga har vi kunnat få en politisk utväxling. Det såg man inte minst på den senaste partistämman.

Om du skulle få ändra på något i ditt partis politik nu direkt, vad skulle det då vara?

– Att vi investerar i skolfrågorna mer. Ska man prata om klassresor är skolan lejonparten av det. Vi har skolor där färre än hälften klarar av att komma in på gymnasiet i dag. Lag, ordning och straff i all ära, men det här är det absolut största problemet. Om det varje år går ut tusentals unga killar som inte kommer in på gymnasiet fyller man bara på poolen med potentiella kriminella.

Vem är din politiska förebild?

– Kjell-Olof Feldt (socialdemokratisk finansminister 1983-90). Han visste hur man höll hårt i skattebetalarnas pengar. Han drev också igenom en rad liberaliseringar av svensk ekonomi.

Du har varit kritisk till att ungdomsförbundsledare kandiderar till riksdagen. Varför då?

– Det finns en kultur i många ungdomsförbund där politik är ett instrument för att göra karriär snarare än ett instrument för att göra skillnad. Jag tror att jag var den enda ungdomsförbundsordföranden som inte kandiderade till riksdagen inför valet 2018. Om man aldrig gjort en dag i näringslivet eller inte har en examen blir man beroende av politiken, eftersom det är där man har sina vänner och sin försörjning. Det är livsfarligt. Då tappar man integritet och vågar inte vara modig.

Benjamin Dousa Ålder: 27. Uppvuxen: I Stockholmsförorten Husby, där han bor kvar. Familj: Uppvuxen med sin ensamstående mamma. Gör: Förbundsordförande för Moderaternas ungdomsförbund Muf samt ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Utbildning: Handelshögskolans ekonomie kandidatprogram mellan 2012 och 2015. Erfarenhet: Bland annat ekonom på SEB. Visa mer Visa mindre

Vilket är Moderaternas största problem just nu?

– Att folk inte litar på oss. Jag har träffat hur många som helst, i grund och botten moderater, som i dag röstar på antingen Centerpartiet eller Sverigedemokraterna. De håller med oss i mycket av sakpolitiken, men de litar inte på att vi ska hålla det vi säger att vi lovar. Och det är klart att det är väldigt svårt om man någon gång känner sig sviken av någon. Det går inte bara att säga ”men lita på mig”. Man måste ju visa det, men det är svårt att visa om man själv inte är den som styr och kan forma politiken.

Förtjänar ni det?

– Det är klart vi förtjänar att straffas av det. Migrationsuppgörelsen med Miljöpartiet och Decemberöverenskommelsen är historiska misstag.

Vilket är det bästa beslut ni tagit i modern tid?

– Att inte släppa fram Stefan Löfven nu. Det var ju företrädare, kanske mer historiska gestalter, som sa att vi borde ha en M- och S-regering till exempel. Hade vi gjort det så hade vi fått under tio procent 2022. Helt garanterat.

Hur ska ni göra för att lyfta i opinionen?

– Jag tror på att fortsätta investera i sakfrågor, som skola och utbildning. Jag tror också att miljöfrågan är en sådan fråga där vi måste bjuda vänstern på motstånd. Delar av den rödgröna vågen är ganska radikal i sitt förhållningssätt till demokrati till exempel, de vill kraftigt begränsa människors valmöjligheter och frihet. Om man då inte tycker det, men ändå tycker att miljö- och klimat är viktigt, då måste ju vi erbjuda alternativ.

– Men också hela integrationsbiten. Jag tror inte vi är klara med politikutvecklingen kopplat till integration och jag tror att svenska folket förväntar sig att det presenteras mer genomförbara reformer där. Där vi vågar stå för vår politik och där vi har skarpa förslag, som många så klart säkert kommer vara emot.

Vad skulle det kunna handla om?

– På partistämman drev vi exempelvis igenom att man ska kunna kapa i Socialstyrelsens riksnorm så att socialbidragen blir lägre i praktiken, för nivåerna på bidragen måste ner. Det kan inte vara så att man tjänar mer på att leva på bidrag än att gå till ett jobb på McDonald's eller Stadium.

– Det måste också bli olagligt för kommuner att inte ställa krav på motprestation. Det är klart att man ska få mat på bordet och tak över huvudet. Men kommer du hit ska du förväntas lära dig svenska. Vill du inte göra det får du inga socialbidrag heller. Ofta när man pratar integrationspolitik pratar man om vad kommunerna har för ansvar, men nästan ingenting om vad invandrarna själva har för ansvar.

Vilken är din mest impopulära åsikt?

– Jag har varit ute i många kontroversiella ämnen, men jag har nog aldrig fått så mycket hot och hat som när jag varit ute om föräldraförsäkringen. Jag tycker i grund och botten att det är som vilket bidrag som helst och att man då ska kapa dagarna, sänka skatten och så får man göra vad man vill med pengarna.

I vilken fråga har du ändrat åsikt i sedan du klev in i politiken?

– I invandringspolitiken. När jag gick med i Muf 2007 kom det inte i närheten av lika många som det gör nu, och som 15-åring hade ett mycket mer idealistiskt förhållningssätt till politik än nu, då det är mer pragmatiskt.

Vad har du för mål i politiken?

– Efter Muf vill jag göra en civil karriär. Så då kommer jag, åtminstone på det nationella planet, att lämna politiken. I grund och botten är mitt förhållningssätt till politiken att man har den till låns. Jag tror att det är farligt med personer som ser politiken som sin huvudsakliga karriär.

M:s tre bästa partiledare genom tiderna – enligt Dousa Jarl Hjalmarson (1950–1961) ”För att han tog ett första steget mot att vi blev ett mer liberalt parti och höll bruna krafter borta. Gösta Bohman (1970-1981) ”För att han definitivt förde in det mer liberala i Moderaterna och gjorde att det blev en tydligare fläta mellan konservatism och liberalism”. Fredrik Reinfeldt (2003–2015) ”Jag är den första att tycka att han landade fel i framför allt migrationsfrågan. Men han gjorde Moderaterna till ett brett parti. Jag vet inte ens om jag, uppvuxen med en ensamstående mamma i en Stockholmsförort, hade blivit medlem i Moderaterna om det inte vore för Fredrik Reinfeldt”. Visa mer Visa mindre

