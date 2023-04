Det var en last ned Miller High Life som seglade in i hamnen i Antwerpen tidigare i år. En öl som saluförs med orden ”The Champagne of beers”. Icke, tyckte den belgiska tullen. Man får inte kalla något som inte är champagne för champagne. Sagt och gjort. 2 352 burkar som egentligen skulle vidare till Tyskland har nu förstörts.

Tullen hade uppmärksammats på frasen av champagneindustrins handelsorganisation, Comité Champagne, som påtalade att champagne har en skyddad ursprungsbeteckning – för att få använda ordet champagne måste bubblet vara producerat i Champagne, vara framställt enligt champagnemetoden och innehålla rätt druvor.

Charles Goemaere är ordförande i Comité Champagne och är nöjd efter beslutet.

– Det bekräftar vikten som EU fäster vid ursprungsbeteckningar och visar invånarna i Champagnes beslutsamhet att skydda sin beteckning, säger han.